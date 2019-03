Mare Jonio sequestrata, migranti a Lampedusa/ Indagine per immigrazione clandestina

La Mare Jonio è approdata nella serata di ieri a Lampedusa, facendo sbarcare i 49 migranti soccorsi nel Mediterraneo, al largo della Libia. Caso chiuso? Tutt’altro, perché l’imbarcazione battente bandiera italiana risulta essere al momento sotto sequestro: durante la notte appena passata la guarda di finanza ha notificato al comandante della stessa il sequestro probatorio del mezzo navale, così come disposto dalla procura di Agrigento, che nel contempo ha aperto un’indagine per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I migranti, scesi a terra, sono stati visitati e schedati ed hanno poi passato la notte presso il centro di accoglienza di Lampedusa dove hanno raccontato di essere stati rispediti cinque volte indietro prima di riuscire ad attraversare il canale di Sicilia. Stando a quanto riporta l’agenzia Ansa, il comandante della Mare Jonio, Pietro Marrone, è stato convocato d’urgenza dalla Guardia di finanza locale, dove si è recato assieme al deputato di Sinistra italiana Erasmo Palazzotto, e nell’occasione gli è stato appunto notificato l’atto di cui sopra.

MARE JONIO SEQUESTRATA, MIGRANTI A LAMPEDUSA

Nelle prossime ore proseguiranno le indagini con tutto l’equipaggio che con grande probabilità verrà ascoltato dalla polizia giudiziaria, come riferito dal ministero dell’interno: «Nelle prossime ore – fanno sapere dal Viminale – potrebbero scattare gli interrogatori dell’equipaggio». Nel frattempo si sprecano le dichiarazioni di Matteo Salvini, una vera e propria furia: «Ho informazioni, faccio il ministro – le parole a Radio Radio – è certo che questa imbarcazione non abbia soccorso naufraghi che rischiavano di affogare ma sia inserita in un traffico di esseri umani, organizzato, concordato e programmato». Anche l’altro vice-premier, Di Maio, condanna il gesto della Mare Jonio: «Questa nave ha disobbedito alla Guardia costiera libica e ha messo a rischio la vita di 49 persone attraversando il mare fino a Lampedusa. Se le navi delle Ong non rispettano le regole bisogna fermarle perché mettono anche a rischio la vita dei migranti». Attese novità nelle prossime ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA