Roberta Ragusa è viva?/ “È in Francia con un uomo”: testimonianza choc (Pomeriggio 5)

Sono passati ormai sette anni dalla misteriosa sparizione di Roberta Ragusa, della quale non si hanno più notizie dalla notte tra il 13 ed il 14 gennaio 2012. A pochi mesi dalla Cassazione che si esprimerà sul destino di Antonio Logli, il marito condannato a 20 anni per l’omicidio della donna, ecco che arriva una testimonianza shock, della quale se ne occuperà oggi nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5 anche la padrona di casa Barbara d’Urso. “Roberta Ragusa? Io l’ho vista, l’ho incontrata a Cannes, in Francia. Ci ho parlato e lei si è subito allontanata”, avrebbe detto un testimone che vive in Francia. A riportare la nuova indiscrezione è il settimanale Oggi che parla di un uomo italiano, Pasquale Davi, chef in un ristorante francese, il quale ha raccontato di aver visto Roberta Ragusa e di averle persino parlato prima che lei si allontanasse in compagnia di un uomo. La donna, dunque, avrebbe un amante e sarebbe questa la ragione che l’avrebbe spinta ad allontanarsi volontariamente dalla sua abitazione. Ipotesi, questa, sostenuta anche dalla difesa di Logli anche se per due gradi di giudizio è illogico che Roberta si sia allontanata volontariamente.

ROBERTA RAGUSA È VIVA? LA TESI DELLA DIFESA

A parlare di Roberta Ragusa viva era stato anche Antonio Logli, già condannato in due differenti gradi di giudizio, alla trasmissione Quarto Grado nel corso di una recente intervista: “Noi speriamo che torni (Roberta, ndr.) perchè oggettivamente io non l’ho uccisa come hanno detto i giudici. Per me, per noi tutti Roberta è viva. Quindi speriamo che torni”, aveva detto. E alla domanda del giornalista, “Quindi per te è viva Roberta?”, lui aveva replicato: “Per me sì. Perchè se l’assassino sono io che non gli ho fatto niente, per me deve tornare. A meno che non sia successo qualcos’altro…”. Anche i vicini di casa sosterrebbero la tesi della presenza di un’altra persona nella vita della donna scomparsa misteriosamente. La difesa di Logli sostiene inoltre che Roberta Ragusa avesse le disponibilità economiche per allontanarsi dalla sua abitazione in modo volontario. E proprio su questa pista ora si baserà la difesa dell’imputato nel corso del terzo ed ultimo grado di giudizio.

