Bus Catalogna, 3 anni fa la strage/ Le famiglie “Stiamo ancora aspettando giustizia”

Sono passati tre anni e un giorno da quel terribile 20 marzo 2016, quando in Catalogna si ribaltò un bus carico di studenti universitari: fu un’ecatombe, visto che morirono 13 ragazzi fra cui sette italiani, tutte studentesse impegnate nel programma Erasmus. Francesca Bonello, Elisa Valent, Valentina Gallo, Elena Maestrini, Lucrezia Borghi, Serena Saracino, Elisa Scarascia Mugnozza, questi i nomi delle sette ragazze morte all’alba di domenica 20 marzo 2016. Erano circa le 6 del mattino quanto l’autobus stava viaggiando sulla AP-7 nei pressi di Tarragona, dirigendosi a Barcellona dopo essere partito da Valencia. Il pullman faceva parte di un convoglio di cinque mezzi che si era diretto nella città andalusa per la tradizionale Fiesta de las Fallas, ma sulla strada del ritorno il terribile incidente. Oltre alle 7 italiane, morirono anche due tedesche, una romena, una uzbeka, una originaria della Francia e una dell’Austria, e le vittime avevano tutte un’età compresa fra i 19 e i 25 anni.

BUS CATALOGNA, 3 ANNI FA LA STRAGE

L’autista del bus ammise le proprie responsabilità, dicendo di essersi addormentato durante il viaggio: era un 63enne risultato negativo al controllo su tasso alcolemico e droga, ma durante il tragitto di ritorno il colpo di sonno fatale a 13 giovani studentesse. Oltre alle 7 ragazze decedute, altri quattro italiani rimasero coinvolti nell’incidente, ricoverati presso gli ospedali vicini, ma fortunatamente ripresisi pochi giorni dopo. Su quei cinque autobus c’erano più di 300 persone, tutti studenti provenienti da ben 13 diverse nazionalità. Nella giornata di ieri, in occasione del terzo anniversario di quei tragici eventi, gli avvocati delle famiglie delle vittime hanno fatto recapitare una lettera all’esecutivo, per sollecitare il governo ad attivarsi sbloccando la vicenda giudiziaria: il caso è stato archiviato due volte senza alcun colpevole, ma nel giugno del 2018 è stata aperta una nuova inchiesta: «I tempi della giustizia spagnola sono al di fuori di ogni regola e morale – le parole di Alessandro Saracino, papà di Serena, studentessa torinese che morì nell’incidente – abbiamo provato a sollecitare il governo, ma senza risposte. Il 3 aprile saremo a Roma per incontrare Maria Elena Boschi che ha presentato in Parlamento un’interpellanza sul tema».

