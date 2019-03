Castelvetrano, loggia segreta: 27 arresti/ Il forzista Lo Sciuto a capo del gruppo

Una superloggia segreta è stata scoperta nelle scorse ore dalle forze dell’ordine in quel di Castelvetrano, cittadina siciliana in provincia di Trapani, nota per essere il comune di Matteo Messina Denaro, il superboss di Cosa Nostra. Massoni, politici e professionisti, come riporta Repubblica, facevano parte di un gruppo segreto in grado di orientare le scelte del comune nonché quelle della regione, e di ottenere anche informazioni riservate su indagini in corso da parte della magistratura. I carabinieri del nucleo investigativo di Trapani hanno così arrestato 27 persone, mentre altre 10 sarebbero indagate a piede libero. A capo della superloggia vi sarebbe Giovanni Lo Sciuto, ex deputato regionale in quota a Forza Italia. Domiciliari invece per l’ex sindaco di Castelvetrano, Felice Errante, e stessa misura cautelare nei confronti di Francesco Cascio, altro ex deputato forzista: quest’ultimo avrebbe avvisato Lo Sciuto circa l’esistenza di intercettazioni, dopo averlo saputo dall’ex segretario del ministro dell’interno Alfano, Giovannantonio Macchiarola, indagato per rivelazione di notizie riservate.

CASTELVETRANO, LOGGIA SEGRETA: 27 ARRESTI

In manette anche tre poliziotti, mentre l’ex rettore di Palermo, Roberto Lagalla, al momento assessore regionale della Sicilia, avrebbe ricevuto un avviso di garanzia, accusato di aver favorito l’emissione di una borsa di studio nei confronti della figlia di uno dei professionisti arrestati. Particolare la storia di Lo Sciuto, che nel 1998 veniva indicato come finanziatore della latitanza di Messina Denaro, anche se dalle indagini non emerse nulla. Nel 2012 era quindi divenuto deputato regionale, ed era in seguito entrato nella commissione antimafia: «Cercherò di essere la sentinella alla Regione – diceva – per l’intera provincia di Trapani e per Castelvetrano in particolare». Ma secondo gli inquirenti era solo una facciata per accrescere il proprio consenso politico attraverso la superloggia da lui gestita. Secondo gli investigatori, il gruppo aveva un «controllo generalizzato e penetrante delle scelte politiche e amministrative». I reati contestati dalla procura di Trapani sono quelli di corruzione, concussione, traffico di influenze illecite, peculato, truffa aggravata, falsità materiale, rivelazione di segreto d’ufficio, favoreggiamento, abuso d’ufficio e associazione a delinquere segreta finalizzata ad interferire con la pubblica amministrazione.

