David Rossi, suicidio o omicidio?/ Video “Nuovi elementi emersi” (Speciale Le Iene)

In attesa dello speciale de Le Iene sulla morte di David Rossi, in onda stasera su Italia 1, la figlia Carolina Orlandi ha annunciato con un video le intenzioni sue e dell’avvocato Carmelo Miceli di chiedere la riapertura delle indagini. “Saranno davvero dalla nostra parte questa volta per capire perché sia caduto da quella finestra?”, si è domandata, rivolgendosi alla procura di Siena ed al procuratore capo Vitello. Dopo le parole ora si attendono i fatti. Le Iene, con lo speciale presentato da Antonino Monteleone, faranno luce su alcuni punti dell’indagine ancora rimasti aperti. Il primo è rappresentato dalle telecamere: nessuna di quelle in funzione – tranne la telecamera che inquadra il vicolo in cui fu ritrovato il cadavere di David – furono acquisite dalla Squadra mobile di Siena. Il solo filmato acquisito, inoltre, è parziale poiché omette il momento dell’ingresso dei soccorritori e ovviamente chi è entrato prima e dopo il loro arrivo. Nessuno analizzò mail il corpo di David né i suoi vestiti a caccia di eventuali tracce di Dna di coloro che entrarono in contatto con lui. durante l’autopsia, inoltre, nessuna ferita fu sottoposta all’esame istologico per stabilire quando quei segni rinvenuti sul corpo furono prodotti. Tra gli altri buchi nell’indagine, la mancata acquisizione dei tabulati delle celle telefoniche in grado di fare luce su chi transitasse nell’area attorno alla banca nei momenti della caduta di David. Dubbi poi su un possibile inquinamento della scena del crimine come emerso dal confronto tra le immagini filmate e le foto scattate dalla Scientifica in un secondo momento e che evidenziano alcuni oggetti spostati. A questi già numerosi elementi va aggiunta anche la distruzione di alcuni fazzoletti prima che il caso venisse archiviato e in un momento in cui la famiglia di David Rossi avrebbe ancora potuto opporsi alla richiesta di archiviazione della procura. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

MORTE DAVID ROSSI, NUOVI ELEMENTI

“Le Iene” tornano a occuparsi del caso David Rossi. Una puntata speciale andrà in onda oggi, giovedì 21 marzo, dalle 21.10 su Italia 1. Antonino Monteleone e Marco Occhipinti hanno raccolto nuove clamorose rivelazioni riguardo la morte dell’ex capo della comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena. Il 6 marzo 2013 David Rossi fu trovato per terra a Vicolo di Monte Pio a Siena, proprio sotto la finestra del suo ufficio, che si trovava al terzo piano della sede centrale della banca. Erano i giorni della bufera finanziaria che stava travolgendo Mps. Ma il 4 luglio 2017 il caso fu archiviato per la seconda volta come suicidio. Da qui è partita l’inchiesta de “Le Iene”. Ci sono ancora tanti punti da chiarire, mentre la famiglia di Rossi ha la strana sensazione che le indagini non siano state condotte in maniera impeccabile. «Nello speciale del 21 marzo vi racconteremo i nuovi elementi emersi dall’inchiesta», ha anticipato il programma in vista del servizio che andrà in onda stasera.

DAVID ROSSI, SPECIALE LE IENE: SUICIDIO O OMICIDIO?

Si torna a parlare del caso David Rossi anche perché c’è la possibilità di far riaprire le indagini con elementi e dettagli che finora sono stati trascurati nell’inchiesta. Ne è convinto Ranieri Rossi, fratello dell’ex responsabile comunicazione di Banca Mps. Inoltre, stando a quanto riportato da Antenna Radio Esse, i dati dell’hard disk del computer, su cui sta lavorando l’ingegnere tecnico incarico dalla famiglia del manager, potrebbero svelare nuovi retroscena. Sono passati oltre sei anni dalla morte di David Rossi, ma la verità non è stata ancora scoperta. Sembra ancora lontana, ma la sua famiglia non smette di inseguirla. Verità per David è anche una frase scritta nell’anniversario della sua morte, in un dipinto di strada a Siena, a pochi passi da Rocca Salimbeni. Lo ha commissionato la mamma per ricordare alla città il dolore provato quando si svegliò con la notizia della morte di David Rossi. Un dolore forte quanto il desiderio di scoprire cosa è successo al manager. Le prossime settimane potrebbero essere importanti in tal senso.





© RIPRODUZIONE RISERVATA