Johann Sebastian Bach/ Se compie gli anni il 31 marzo… perchè il compleanno è oggi?

Cade oggi, giovedì 21 marzo 2019, il 334esimo anniversario della nascita di Johann Sebastian Bach, col grande compositore tedesco nato il… 31 marzo del 1685. Come è possibile, direte voi? Nessun errore, Bach è nato proprio nel giorno equivalente al 21 marzo dei giorni nostri: semplicemente all’epoca, oltre 300 anni fa, la Germania era in ritardo nell’adeguare il proprio calendario a quello gregoriano. Già oltre cento anni prima, infatti, nel 1582, Papa Gregorio XIII aveva ordinato di compiere un salto in avanti di 10 giorni nel calendario, per “aggiustare” le date di equinozio e solstizio che non combaciavano più rispetto al calendario ordinario. Una misura alla quale la patria di Bach, la Germania, si è adeguata solo nel Settecento e dunque la data effettiva di nascita del compositore, per quanto poi sia stata adeguata ufficialmente al 31 marzo, equivale a quella del 21 marzo.

IL DOODLE DEDICATO JOHANN SEBASTIAN BACH

Google, con il suo “Doodle” che celebra spesso le grandi personalità del giorno corrente, festeggerà secondo il calendario e l’usanza tedesca Johann Sebastian Bach, con il compositore che apparirà nel Doodle: aprendolo come sempre si potrà accedere a una sorpresa preparata da Google. In questo caso si potrà creare un breve tema musicale sul pentagramma che verrà preparato da con 306 composizioni di Bach che potranno essere richiamate dall’utente. Un vero e proprio omaggio per quello che tutt’oggi viene considerato uno dei più prolifici ed importanti compositori musicali di tutti i tempi: nel minigioco di Google, l’Intelligenza Artificiale proporrà un’armonia a quattro voci secondo lo stile Bach, imparato ascoltando i brani del compositore tedesco. L’idea è ispirata da un episodio reale, quando Bach si trovò di fronte alla richiesta di Federico II di Prussia di comporre un’armonia basata su un tema da lui creato al clavicembalo. E Bach rispose realizzando addirittura dodici composizioni sull’aria composta da Federico II, chiamandole “Offerta Musicale”.

LA MORTE E I PROBLEMI DI VISTA

La vita di Johann Sebastian Bach è stata interamente dedicata alla musica, tanto che fino ad oltre sessant’anni anche grazie ad uno stile di vita molto regolare, il compositore tedesco riuscì sempre a godere di buona salute, nonostante la passione per il fumo della pipa. Ma furono gli occhi a causare le maggiori sofferenze a Bach, che afflitto da una grave miopia, perse la vista in età avanzata probabilmente a causa di un glaucoma, incurabile all’epoca e che fu probabilmente scambiato per il calo di una cataratta. Bach si sottopose ad un’operazione chirurgica all’avanguardia che non gli restituì la vista a causa probabilmente di pregressi problemi circolatori. L’operazione causò però un’infezione batterica che di fatto fu alla radice delle cause della sua morte, avvenuta nel 1750, a causa di un collasso cardiocircolatorio successivo a un ictus. Il “Doodle” odierno di Google celebra la straordinaria prolificità musicale di Bach, che resta un punto di riferimento per i talenti di tutto il mondo e nelle scuole di musica di tutto il pianeta.



