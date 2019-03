Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 21 marzo: i numeri vincenti

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 21 marzo 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 35/2019, dopo le estrazioni di martedì. Estrazione centrale per la settimana del Lotto e 10eLotto: nuovi numeri vincenti stanno per premiare tutti gli appassionati che avranno la fortuna dalla loro parte. Combinazioni, ruote, classifiche: ogni tassello delle due lotterie verrà svelato solo nel corso dell’appuntamento di stasera e nelle ore successive. E prima di assistere al concorso in diretta, meglio dare un’occhiata ai risultati ottenuti dai due giochi grazie all’ultima statistica. Primo posto per il Lotto con 24 mila euro a Scafati, nel Salernitano, grazie ad una quaterna su Tutte le ruote. Merito anche del ritorno del 75 sulla ruota di Roma, assente da fin troppo tempo: 102 estrazioni di assenza, per un ritorno che ha interessato il 14% delle vincite dell’ultimo appuntamento. 7,5 milioni di euro invece per i premi distribuiti in totale. Al primo posto della classifica del 10eLotto troviamo invece un fortunello di Roma, con una doppia vincita da 50 mila euro. Si ipotizza che il giocatore sia lo stesso per entrambe le giocate visto che i numeri sono identici e comprensivi di opzione Oro. 9 numeri centrati su 10. Le vincite generali invece ammontano a 35 milioni di euro circa.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

123 milioni di euro per il Jackpot di questa sera: il SuperEnalotto promette vincite che superano l’immaginazione di ogni appassionato della Sisal. Il montepremi è ancora integro ed aumenta sempre di più, mentre le quote secondarie ci hanno regalato una piccola sorpresa durante il precedente concorso. Ritroviamo infatti il 5 con un premio che oltrepassa le aspettative mensili: ben 100,8 mila euro circa per due giocatori. Purtroppo il boom registrato dalla quota non corrisponde ad un rialzo del 4+, che troviamo invece fra gli assenti. Al secondo posto troviamo infatti i 2.699 euro del 3+, realizzato da 108 vincitori, mentre 321,23 euro per il 4 registrato da 639 partecipanti. Il premio del 3 ammonta a 26,99 euro ed i vincitori sono 22.901, mentre 356.804 i giocatori vincenti per la quota del 2, con un valore di 5,38 euro. Come sempre chiudiamo la classifica con le tre quote SuperStar con bottino prestabilito, ad iniziare dai 100 euro del 2+ che questa volta finiscono a 1.564 appassionati. Sono 10.272 i vincitori dell’1+ e del premio da 10 euro, mentre 21.954 tagliandi realizzano i 5 euro dello 0+.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Lotto e numeri vincenti: il pane quotidiano per tutti i giocatori della lotteria italiana. O per lo meno il pasto che per tre volte a settimana ci attende alla tavola di Sisal e Lottomatica. Avete già trovato i numeri da giocare? Se la vostra risposta è no, non allarmatevi: è un compito che presenta diverse insidie. Anche per questo la nostra Rubrica ama occuparsi proprio di chi si trova in difficoltà, pronta a parlarvi dei nuovi numeri che abbiamo estratto dalla news di oggi grazie alla smorfia napoletana. Partiamo dalla notizia. Con l’avvicinarsi dell’estate, molte persone hanno già pensato a quale dieta adottare per affrontare la famosa quanto terribile prova costume. Un cittadino americano ha scelto invece di andare controcorrente, inserendo nella sua alimentazione un cibo da consumare almeno una volta al giorno. Ovvero la pizza. Un amore che dura fin da quando era bambino e che nel corso del tempo lo ha convinto di mangiarla a colazione o cena, a pranzo o come spuntino. Mike non adora i pranzi raffinati, variare i cibi, ma preferisce sempre avere della buona pizza da consumare durante il giorno. Vediamo cosa dice la smorfia: abbiamo la pizza, 16, il pranzo, 89, la decisione, 39, la dieta, 77, e la varietà, 67. Come Numero Oro scegliamo invece l’abitudine, 30.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

SuperEnalotto, Jackpot e tanti dubbi sull’esito del concorso di oggi. Non sappiamo ancora se il montepremi deciderà di affacciarsi prima che arrivi la Pasqua, né se deciderà di sfruttare l’occasione di questa sera per comparire fra gli estratti della nuova estrazione. Non possiamo permetterci però di perdere la concentrazione, soprattutto nelle ore che precedono l’appuntamento serale. Meglio pensare quindi a quale progetto vogliamo realizzare con il bottino appena centrato, a prescindere dall’entità del premio. La nostra Rubrica ha scelto di parlarvi oggi di una delle tante iniziative presenti su KickStarter e che piacerà agli artisti così come a tutti gli appassionati di musica e Karaoke. Dubler Studio Kit permette infatti di trasformare le proprie idee in una realtà semplicemente grazie ad un microfono con cui cimentarsi nel canto. Il kit prevede un controller MIDI ed un software per manipolare l’audioin un secondo momento, per esempio inserendo degli effetti o suoni oppure lavorare sul synth. Asta attiva ancora per 26 giorni ed un goal da oltre 46 mila euro che ha riscosso un forte successo. Il sostegno dei fan ha permesso infatti alla registrazione di più di 129 mila euro fino ad ora.



