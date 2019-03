Miss Hitler, accuse a Alice Cutter “Neonazista”/ Al concorso come Miss Buchenwald

Il concorso di Miss Hitler ha suscitato grande scalpore e protagonista è diventata Alice Cutter considerata “neonazista“. La ragazza di 22 anni si è presentata al concorso con lo pseudonimo Miss Buchenwald una settimana dopo l’omicidio di Jo Cox, deputato ucciso nel 2015 da un estremista di destra del National Action a cui appartiene anche Alice. Per chi non lo sapesse Buchenwald era uno dei più terribili campi di concentramento dalla cui tragica storia si sono salvati 904 tra bambini adolescenti che sono noti appunto come “Bambini di Buchenwald”. Il contest è stato organizzato da un gruppo di estrema destra e molto presto messo fuorilegge. La ragazza di Sowerby Bridge, vicino ad Halifax, è stata portata a processo con l’accuso di essere affiliata proprio ad un gruppo neonazista. L’opinione pubblica si era già espressa, rimanendo senza parole, di fronte a questo concorso che ha fatto il giro del mondo.

Miss Hitler, accuse a Alice Cutter “Neonazista”: le parole del procuratore

Il procuratore del processo contro Alice Cutter, Miss Hitler accusata di Neonazismo, ha parlato come riportato dal portale del Corriere della Sera. Questi ha spiegato: “Stiamo parlando di un gruppo che cerca di imitare l’ala paramilitare originale del partito nazista“. La ragazza aveva scelto il nome di Miss Buchenwald per partecipare al concorso, recandosi anche nel luogo dove sorgeva il terribile campo di concentramento dove aveva aperto a suo dire una “tournee”. Si era addirittura messa in posa per un selfie dove faceva il saluto nazista. Tramite il social russo VK si era iscritta al concorso di Miss Hitler. Il procuratore ha sottolineato come l’obiettivo di questi contest sia quello di reclutare nel movimento neonazista anche delle donne, una strategia che aveva attuato anche la National Action.

