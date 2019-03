Roma Metro A, crolla scala mobile a Barberini/ Panico e stazione chiusa: caos Atac

Ci risiamo, ancora Roma e ancora la Metro Atac pone all’attenzione un nuovo incidente alla scala mobile in ingresso della stazione, questa volta di Barberini (Linea A): in prima mattinata, nel pieno flusso dei passeggeri diretti al lavoro, un gradino divelto sulla scala mobile della stazione ha generato il panico nei sotterranei anche se per fortuna nessun ferito viene registrato. «E’ uno schifo, una vergogna – racconta il giornalista Fabio Carnevali del Tempo che era sul posto al momento dell’incidente – Mi trovavo a pochissimi gradini dalla fine della scala mobile quando all’improvviso uno scossone forte ha fatto accartocciare l’ultimo gradino col rischio di tranciare una gamba a qualcuno. Alcuni sono caduti in terra proprio per evitare che il gradino tranciasse la gamba. Uno scandalo vero. Sono accorse subito le persone della sicurezza. Non volevano nemmeno che facessi foto e video». L’Atac ha ovviamente fatto chiudere la stazione Barberini in attesa di rimettere a posto quantomeno le strutture latere alla scala mobile crollata e accartocciata su se stessa dopo la rottura, inspiegabile al momento, del gradino sopraelevato.

IL DISASTRO DI ATAC: 22 STAZIONI CON PROBLEMI

Già negli scorsi mesi Atac aveva effettuato diversi controlli e interventi alle scale mobili di Barberini, tra le più “fatiscenti” per età e usura: al momento è utilizzabile la fermata Spagna attigua ma è chiaro che l’ennesimo disastro della municipalizzata ai trasporti di Roma non può continuare a passare “inosservato”. Lo scorso 23 ottobre l’incidente alla stazione Repubblica (sempre della Metro A) aveva provocato 24 feriti tra i tanti tifosi dello Cska Mosca giunti a Roma per il match di Champions League: dalla sera dell’incidente iniziarono «una serie di controlli e lavori di manutenzione soprattutto alle stazioni della Metro A Spagna, Barberini e Flaminio, che rimasero chiuse, proprio per verifiche agli impianti», spiega Roma Fanpage. Lo scorso 22 febbraio un altro incidente alla scala mobile bella stazione Policlinico non provocò per fortuna feriti ma risvegliò il problema mai risolto nelle tante fermate di una delle città più visitate al mondo: sono in totale 22 le stazioni tra le linee A, B/B1 e C ad avere problemi, secondo il sito di Atac, sulle scale mobili o sugli ascensori. Gli stessi dirigenti di Atac a Roma Today hanno spiegato di recente come «gli iter sono molto lunghi, ci possono volere mesi per un pezzo di ricambio» e pare che alcuni pezzi siano anche stati presi da stazioni meno frequentate propri per tamponare l’urgenza. Inutile, crediamo, aggiungere altro alla mera cronaca dei fatti per comprendere il grado di emergenza di cui soffre una città e un Atac che pure hanno ricevuto stanziamenti da 5,2 milioni di euro dal Campidoglio per manutenere gli impianti metropolitani.

