Roy De Vita, truffa via web/ “Il mio nome usato per delle creme, mi sento impotente”

Il professore Roy De Vita, primario di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Roma “Regina Elena“, è stato truffato via web. E’ stata pubblicata un’intervista con tanto di foto del medico e logo dell’organizzazione mondiale della sanità, in cui lo stesso De Vita pubblicizza una crema miracolosa anti-età. «Ricevo un’email da una donna che mi chiede dei dettagli in merito alle creme che io pubblicizzo, domandandomi se fossero davvero efficaci – le parole dello stesso professore, ospite negli studi del programma di Rai Uno, Storie Italiane – io cado del pero e chiedo quindi maggiori dettagli. Mi arriva così un riferimento ad una pagina Instagram, a cui ovviamente non potevo accedervi perché era bloccato. Mi faccio mandare tutto e scopro che vi è una mia falsa intervista in cui dico cose inverosimili, parlando male di colleghi e del Botox, e che rimanda all’acquisto di una crema miracolosa».

ROY DE VITA, TRUFFA VIA WEB CON DELLE CREME

Una pubblicità per certi versi plausibile, visto che lo stesso professore afferma che la crema viene venduta ad un prezzo ne’ troppo basso, ma nemmeno troppo alto: «Mi sono quindi rivolto al mio legale, siamo andati dalla polizia postale, e grazie anche a diverse testimonianze di miei pazienti che avevano acquistato la crema, abbiamo raccolto numeri di telefono e indirizzo». Peccato però che i colpevoli non siano ancora stati fermati: «Non è stato ancora sufficiente fermare questa truffa ai miei danni: ci si sente impotenti». E fra coloro che vi sono cascati, anche Simona Tagli, nota soubrette che già recentemente era apparsa in tv per la nota truffa dei diamanti: «Sono quasi imbarazzata – racconta a “Storie Italiane” – sembro la più truffata d’Italia. Ho comprato questo elisir in sostituzione del Botox perchè a Milano ho un centro estetico e volevo sperimentare. Ho visto la foto del prof De Vita e allora le ho acquistate: ho speso 44 euro ma non ancora ricevuto il prodotto, quindi lo restituirò al mittente e chiederò il rimborso».

