Settimo, Samira scomparsa 17 anni fa “È stata uccisa”/ Svolta: indagato l’ex marito

Importante svolta nell’indagine riguardante la scomparsa di Samira Sbiaa, donna di origini marocchine sparita 17 anni fa da Settimo Torinese. Come riferito dai colleghi del programma di Rai Tre, “Chi l’ha visto?”, è indagato per omicidio volontario l’ex compagno della donna, Salvatore Caruso. Da questa mattina all’alba i carabinieri della compagnia di Chivasso hanno iniziato a perquisire l’abitazione dell’ex guardia giurata, sita in via Petrarca; presenti le unità cinofile in cerca di eventuali tracce del cadavere della donna, mentre poco fa sono giunti anche gli uomini dei vigili urbani di Settimo che hanno transennato l’intera zona, per allontanare eventuali curiosi. Una vicenda a dir poco oscura quella riguardante la scomparsa di Samira Sbiaa, anche perché lo stesso ex marito non ha mai presentato denuncia di sparizione, nonostante lo stesso abbia sostenuto il contrario ai microfoni di “Chi l’ha visto?”. Numerosi gli indizi preoccupanti, con la donna, che il giorno della sua sparizione, aveva raccontato ai parenti di non poterne più della sua vita.

SETTIMO, SAMIRA SCOMPARSA 17 ANNI FA “È STATA UCCISA”

«Non ho nulla da nascondere ci ho rimesso salute, soldi e tutto», ha sempre continuato a ripetere Salvatore Caruso, ma evidentemente la procura di Ivrea la pensa diversamente. Le forze dell’ordine stanno di fatto mettendo sotto torchio da settimane lo stesso: 15 giorni fa hanno scattato delle foto all’abitazione, mentre quattro giorni fa hanno sequestrato quattro pistole all’uomo (ricordiamo che è un ex guardia giurata), nonché due carabine, un fucile e diversi proiettili, tra l’altro tutte cariche e tutte pronte a sparare quindi. Al centro delle indagini vi sarebbe in particolare una cantina, dove Samira aveva scoperto un buco che dava su una vicina camera da letto: forse Salvatore si è arrabbiato per quanto visto dalla moglie e l’ha uccisa? Su questa pista stanno lavorando gli inquirenti, che grazie agli unici due cani in Italia in grado di scovare tracce di corpi anche in decomposizione, stanno provando a fare chiarezza. Come riferisce “Chi l’ha visto?”, sono stati sollevati anche i tombini situati nei pressi dell’abitazione, per scoprire eventuali tracce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA