TAYLOR MEGA/ Attacca Mughini: “Hai scritto putt*nelle” (Live, Non è la d’Urso)

A Live non è la D’Urso volano stracci tra Taylor Mega e Giampiero Mughini, reo di aver criticato, in maniera molto aspra, quel gruppo di ragazzi che oggi amano definirsi influencer. “Io avevo fatto quattro chiacchiere su questa parola oggi molto usata, su questo personaggio simbolo che sarebbe l’influencer – spiega il giornalista – parola inglese, uomo o donna, uno che influenza i suoi contemporanei: noi; allora mi sono chiesto, qual è questa influenza? – chiede Mughini – I libri che leggiamo, i film che vediamo? Gli abiti che indossiamo? È semplicemente un attizzare”. Immediata la replica di Taylor Mega, che dopo aver letto il suo pezzo si è sentita ferita: “Rispondo dicendo che hai fatto un articolo su Dagospia scrivendo “putt*nelle”, imbarazzante per una persona della tua età che esprime un giudizio di questo tipo – spiega l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi – Se io ti rispondo, (la notizia, ndr) viene ripresa da altre testate per la mia influenza, non per quello che hai scritto […] quello che hai scritto tu è stato ripreso da Dagospia e basta”. (Agg. di Fabiola Iuliano)

Il primo Match di Live non è la d’Urso è dedicato alla Bellezza Choc e tra i cinque ragazzi pronti a farsi “analizzare” non poteva mancare Taylor Mega. Si tratta di una delle ragazze più discusse delle ultime settimane, soprattutto grazie alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi e alle dichiarazioni fatte in merito ai guadagni che le servirebbero per vivere la vita che desidera (1 milione di euro al mese). L’attenzione non è subito puntata su di lei al nuovo programma di Barbara d’Urso ma su altri colleghi seduti al suo fianco: Cristian Imparato e Asia Nuccetelli. Di fronte alle critiche per la figlia di Antonella Mosetti, Taylor Mega si sente subito in dovere di dire la sua, difendendola.

Così dopo le parole di Giovanni Ciacci in primis ad Asia Nuccetelli, Taylor Mega replica “Con tutte le battaglie che hanno fatto le donne per autodefinirsi, ma una sarà libera di fare quello che vuole?” Ma la lite vera e propria con Ciacci nasce quando sotto esame arriva Cristian Imparato e le sue labbra. Nessuno crede alle parole del ragazzo, che nega più volte e con grande decisione di non aver assolutamente rifatto le labbra. Ciacci allora fa una battuta pungente “Non ti sarai rifatto le labbra ma ti sei lisciato con un ferro da stiro!” Di fronte a queste parole, Taylor Mega riprende parola e sbotta “Ha 23 anni, è normale che sia liscio. Sarebbe strano il contrario!” E il battibecco tra i due si fa acceso, soprattutto da parte di Ciacci. (Clicca qui per vedere lo scontro)



