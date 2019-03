Tiramisù day 2019/ Oggi 21 marzo: dolce di origine veneta o friulana?

Tiramisù day 2019, oggi 21 marzo si celebra il dolce più amato dagli italiani e tra i più famosi in tutto il mondo. Sono molti gli appuntamenti in tutta la Penisola per la gustosa ricorrenza, basti pensare all’evento organizzato a Fico Eataly Word, ma parliamo di uno dei cibi più richiesti dagli stranieri in Italia e dalla fama internazionale incontrastata. Italianismo gastronomico in ben 23 lingue diverse secondo l’Accademia Italiana della Crusca, la parola tiramisù è la quinta parola della cucina nostrana più conosciuta all’estero, la prima per quanto riguarda i dolci. E, come evidenziano i colleghi dell’Ansa, nei siti internet in lingua cinese viene citato ben 14 milioni di volte: notevole anche la presenza nei siti giapponesi (7,8 milioni) e tedeschi (3,4 milioni).

TIRAMISU’ DAY 2019: IL DIBATTITO SULL’ORIGINE DEL DOLCE

Dolce preferito da uno chef del calibro di Damiano Carrara, il tiramisù è al centro di un interessante dibattito sulla sua origine: è nato in Friuli Venezia Giulia o in Veneto? Oggi il governatore veneto Luca Zaia ha rivendicato la “paternità”: «Oggi ricorre la Giornata mondiale del Tiramisù, dolce veneto, anzi, trevigianissimo, inventato alle “Beccherie” nel cuore della città». La diatriba è aperta, ciò che è certo è che la sua presenza nei libri di cucina si afferma a partire dagli anni sessanta del XX secolo, mentre la prima menzione all’interno di un dizionario della lingua italiana risale al 1980. E quali sono invece gli ingredienti per la ricetta originale? Eccoli: biscotti savoiardi, tuorli d’uovo, zucchero, caffè, mascarpone e cacao in polvere. Sui social sono numerose le celebrazioni dei grandi chef, ve ne riportiamo alcune qui di seguito

Happy #TiramisuDay!

Quale scegliereste:

Tiramisù classico Knam (😍)

Tiramisù ciocco gianduja (🔥)

Tiramisù al té matcha (💚) pic.twitter.com/bYtAwrfHUN — Ernst Knam (@ErnstKnam) 21 marzo 2019





