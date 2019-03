Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: Strage mancata sul bus a Milano (21 marzo 2019) 

Tra le ultime notizie andiamo a vedere l’episodio che ha monopolizzato la giornata di ieri. Poteva finire tragicamente l’azione di un italiano di origini senegalesi, Ousseynou Sy, che ha dato fuoco ad un autobus pieno di studenti. L’uomo che era l’autista dell’autobus, stava accompagnando due classi della seconda media in palestra, quando dopo aver deviato dal suo percorso ha immobilizzato i giovani con delle fascette da elettricista. Sy aveva pensato a tutto sequestrando anche i cellulari per non poter fare intervenire i soccorsi, per fortuna un ragazzino prima di consegnare il suo smartphone aveva chiamato i carabinieri. I militari immediatamente intervenuti sono riusciti a far scendere i ragazzi prima che l’uomo desse fuoco al mezzo, per fortuna nessuno è rimasto ferito. L’uomo che è stato arrestato per tentata strage aveva precedenti penali per guida in stato di ubriachezza e per un caso di violenza sessuale su minore.

Con una votazione schiacciante il ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato salvato sul caso della nave Diciotti. A votare contro il No al processo sono stati i parlamentari della Lega, quelli di Forza Italia e quasi tutti coloro che appartengono al gruppo dei cinque stelle. Ed è soprattutto all’interno dei grillini che è scoppiato l’ennesimo caso, con le senatrici Elena Fattori e Paola Nugnes che non hanno seguito le indicazioni di Di Maio, lo stesso capo del partito dei cinque stelle commentando la votazione ha affermato che le due saranno deferite al collegio dei probiviri, e probabilmente espulse. Alla fine del suo intervento Salvini ci ha tenuto a ringraziare gli alleati grillini, affermando che determinate cose si fanno sempre…in due.

I carabinieri di Roma hanno arrestato il presidente dell’assemblea consiliare della città di Roma, Marcello De Vito. L’arresto è stato effettuato su disposizione della procura capitolina. Pesantissime le accuse con molti episodi di corruzione messe a verbali dagli inquirenti. De Vito avrebbe infatti incassato tangenti per agevolare l’affidamento dei lavori del nuovo stadio della Roma a una società amica. Nell’indagine risultano indagati oltre De Vito anche Camillo Mezzacapo e altri due imprenditori. Immediato il commento di Di Maio che di suo pugno ha firmato l’espulsione di De Vito dalle fila del movimento.

Un delitto avvenuto e immediatamente risolto dagli uomini dei Carabinieri. Stiamo parlando della tragica morte di Nicoletta Indelicato, una 25enne di Marsala il cui cadavere è stato ritrovato carbonizzato questa mattina. I carabinieri hanno infatti arrestato due persone, un uomo e una donna, per omicidio volontario e soppressione di cadavere, Carmelo Bonetto e Margareta Buffa. Le due donne erano amiche da molto tempo, la gelosia alla base dell’omicidio, con la Indelicato che tramite i social cercava di riconquistare l’uomo con cui nel passato avevano avuto una breve relazione. Bonetto e Buffa sono stati arrestati entrambi, essi sono stati trasportati presso la casa circondariale di Trapani e Palermo in attesa del previsto interrogatorio di garanzia.

Ultime notizie, iniziano le gare di qualificazione a Euro 2020

Si torna in campo con le nazionali, iniziano oggi ufficialmente le gare per la qualificazione a Euro 2020. Alle ore 16.00 sarà il momento di Kazakistan Scozia, ma sicuramente saranno altre le gare su cui saranno puntati i riflettori. C’è infatti grande curiosità per l’Olanda che ospiterà la Bielorussia. Tra gli oranje ci sono diversi calciatori che con la maglia dell’Ajax hanno riportato i lancieri ai quarti di finale di Champions dove incontreranno la Juventus. Attenzione anche al Belgio che alle 20.45 ospiterà la Russia, la gara sarà trasmessa in chiaro su Mediaset.



