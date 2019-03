Eurojackpot/ Estrazione oggi 22 marzo 2019: i numeri vincenti (concorso n 12/2019)

Il montepremi di Eurojackpot è stato “abbattuto”, quindi per l’estrazione di oggi riparte da 10 milioni di euro. La settimana scorsa sono stati vinti 53,4 milioni di euro, quindi si riparte da 10 milioni di euro per il concorso di stasera. Il “5+2” di venerdì scorso non deve frenare le ambizioni dei tanti giocatori, deve esserci la determinazione invece per fare il bis. Chi invece vuole mettersi alla prova per la prima volta sappia che giocare è molto semplice. Basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro. In ballo ci sono ben 12 categorie di vincita. Si va quindi dal “5+2” con cui vincere il jackpot milionario europeo al “2+1”. Per non perdere le occasioni di vincere potete anche decidere di abbonarvi per giocare più volte – fino ad un massimo di 5 concorsi – la tua combinazione preferita! Comunque si può giocare a Eurojackpot anche online: bisogna essere titolari di un conto di gioco di un Punto di Vendita a distanza abilitato ai Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale.

EUROJACKPOT, OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Il “5+2” realizzato nell’ultima estrazione di Eurojackpot non è l’unico grande risultato ottenuto venerdì scorso. Ci sono stati ben sei “5+1” che sono valsi 374mila euro circa per ognuno dei vincitori. Invece ci sono state dieci schedine vincenti per quanto riguarda il “5+0”. In questo caso parliamo di un premio di quasi 80mila euro. La vincita più alta realizzata in Italia è quella di 2.672,50 euro. Sono due le schedine “azzurre” risultate vincenti per il “4+2”, che è la categoria più alta toccata appunto dalle schedine giocate nel nostro Paese. Per l’estrazione di oggi, venerdì 22 marzo 2019, bisognerà fare meglio allora. Bisogna fare in modo di portare il bottino qui, in Italia, per tenere testa agli altri Paesi in questa sfida tutta europea. Pronti per la sfida? Il montepremi del concorso è pari al 50% della raccolta e consente ricche vincite anche per le categorie minori, non sottovalutate questo aspetto…

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

–

Euronumeri: –

(I numeri vincenti del concorso di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA