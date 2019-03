Giada Ciaiola/ La ballerina mora divide: per tutti è “troppo” sexy (Ciao Darwin 8)

Giada Ciaiola è la ballerina mora che fa parte del nuovo corpo di ballo di Ciao Darwin 2019. Mora, capelli lunghi ed occhi profondi, in molti l’hanno notata soprattutto per il suo talento, ma ai più non sono sfuggite le sue curve, frutto di un fisico che potremmo definire senza esagerare mozzafiato. Poco attiva sui social, di lei conosciamo ben poco: sappiamo che è originaria di Guidonia Montecelio, nella frase di presentazione ama definirsi semplicemente come “La Ciaiola” e vanta numerosissime esperienze nel mondo della danza. Dalle sue immagini traspare infatti un passato ricco di eventi, show e programmi televisivi, fra i quali spicca, naturalmente, la più recente partecipazione nel programma del venerdì sera di Paolo Bonolis. Gli scatti più cliccati la ritraggono infatti nel bel mezzo delle coreografie più energiche e nelle pose più sexy, e i suoi fan, ormai da giorni, non fanno altro sottolineare la sua bellezza.

Giada Ciaiola chi è? I fan già in delirio sui social

Dopo aver preso parte alla prima puntata della nuova stagione di Ciao Darwin 2019, Giada Ciaiola ha scelto di non commentare la sua esperienza sui social. A farlo per lei sono stati però i suoi numerosissimi follower, che condividendo alcuni filmati delle coreografie realizzate per la puntata, hanno espresso il loro immancabile giudizio. “Giada Ciaiola come vai forte a Ciao Darwin… una super ballerinaaaa”, scrive un fan che sembra conoscerla molto bene. Alle sue parole, infatti, la ballerina replica con un più che eloquente “Grazie amore”, che sembrerebbe confermare un legame molto probabilmente molto più profondo di quello che si instaurerebbe con un semplice follower. E se qualcuno, giudicando inappropriate alcune pose troppo sexy, bacchetta l’intero corpo di ballo, altri sottolineano la sua straordinaria bellezza, in grado di tenere testa alla cliccatissima protagonista della puntata, la croata Ema Kovac: “Sei bellissima Giada, altro che madre natura”. Qui il filmato di una di una delle sue esibizioni.

Video, l’esibizione di Giada Ciaiola a Ciao Darwin 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA