“Il marito l’avrebbe uccisa lo stesso”/ Annullato il risarcimento ai figli minorenni

Sta facendo discutere, e non poco, la decisione della corte d’appello di Messina di annullare il risarcimento nei confronti dei tre figli di una donna uccisa nel 2007. Nel 2017 i giudici del tribunale di Messina avevano deciso che i figli minorenni di Marianna Manduca, uccisa dal marito nel Catanese nel 2007, avrebbero dovuto ricevere la somma di 259.200 euro, dopo aver riconosciuto la responsabilità civile dei magistrati, colpevoli di non aver agito, nonostante la vittima avesse presentato ben dodici denunce nei confronti del compagno. Ma in base a quanto stabilito dalla Corte, come riferisce Il Corriere della Sera, “il marito l’avrebbe uccisa lo stesso”. Secondo i giudici in primo grado, la magistratura non aveva fatto abbastanza per proteggere Marianna, e di conseguenza era stato disposto un risarcimento cospicuo in favore dei tre figli minorenni, sentenza poi completamente ribaltata in appello, durante il quale è stato chiesto di restituire il tutto.

“IL MARITO L’AVREBBE UCCISA LO STESSO”: ANNULLATO IL RISARCIMENTO

Secondo quanto stabilito dai giudici in secondo grado, non sarebbe servito a nulla sequestrare il coltello usato per uccide la moglie a Saverio Nolfo, il marito condannato a 21 anni, «dato il radicamento del proposito criminoso – sostengono i giudici – e la facile reperibilità di un’arma simile. Nemmeno l’interrogatorio dell’uomo – proseguono – avrebbe impedito l’omicidio della giovane donna. Tutt’al più lui avrebbe capito di essere attenzionato dagli inquirenti». In poche parole, secondo quanto spiegato dalla Corte, quella donna sarebbe morta in ogni caso anche se i magistrati fossero intervenuti preventivamente. Stupisce la sentenza, alla luce di quanto stabilito in primo grado, dove si era parlato di «grave violazione di legge con negligenza inescusabile nel non disporre nessun atto di indagine rispetto ai fatti denunciati e nel non adottare nessuna misura per neutralizzare la pericolosità di Saverio Nolfo». I legali della famiglia hanno deciso di fare ricorso in Cassazione.

