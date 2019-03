Incendio in nuova tendopoli di San Ferdinando: un morto/ Quarta vittima in pochi mesi

Un altro morto a San Ferdinando, questa volta nella nuova tendopoli. Ancora una volta sono state le fiamme a provocare la vittima, causate quasi sicuramente da un piccolo fuocherello acceso per riscaldare l’ambiente. L’episodio si è verificato nella notte fra giovedì 21 e venerdì 22 marzo, e stando a quanto riferisce l’edizione online di Repubblica, non sono state ancora rese note le generalità della vittima. In base ad una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, l’incendio si sarebbe sviluppato in un angolo di una tenda da sei posti dove vi erano alcuni cavi elettrici. Una volta lanciato l’allarme sono giunti pochi minuti dopo sul luogo del rogo i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Nel contempo sono arrivati anche gli uomini del 118 ma per il migrante morto non vi è stato nulla da fare. La tendopoli in questione era gestita dal Comune mentre ora è affidata alla Caritas, ed è situata a poche centinaia di metri dalla nota vecchia tendopoli sulla piana di Gioia Tauro, e che è stata smantellata definitivamente soltanto poche settimane fa.

INCENDIO IN NUOVA TENDOPOLI DI SAN FERDINANDO: UN MORTO

Nella vecchia baraccopoli avevano perso la vita in circa un anno 3 migranti, tutti morti a seguito di incendio provocati da piccoli fuocherelli accesi per riscaldare le tende di fortuna. La tendopoli è stata costruita pochi anni fa dalla Protezione civile e prevede al suo interno anche dei servizi igienici e dei presidi sanitari, inoltre, è vigilata. All’inizio di marzo, quando la vecchia tendopoli era stata smantellata, quella nuova è stata ampliata di modo da accogliere parte dei migranti “residenti” poche centinaia di metri più in la. Nel periodo invernale, nella vecchia tendopoli, vi erano fino a 3.000 persone, di cui circa 840 sono confluiti in quella nuova. Nell’incendio della scorsa notte è andata distrutta una sola tenda e non vi sono stati feriti oltre alla vittima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA