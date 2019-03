Nicoletta Indelicato, 25enne uccisa da 2 fidanzati/ Bruciata viva? Attesa l’autopsia

Si continua a parlare del caso riguardante la morte di Nicoletta Indelicato, la 25enne di Marsala, in provincia di Trapani, uccisa nella notte fra sabato 16 e domenica 17 marzo. La ragazza è stata trovata senza vita nelle campagne marsalesi, dopo che il suo corpo era stato dato alle fiamme. Agli arresti vi sono i due fidanzati Carmelo Bonetta di anni 34, e Margareta Buffa, di anni 29, ma le forze dell’ordine stanno continuando ad indagare visto che non è ancora chiaro il movente che ha spinto i due ad uccidere la ragazza siciliana. Nell’interrogatorio degli inquirenti, Carmelo avrebbe riferito che Nicoletta nell’ultimo periodo parlava molto di lui e Margareta, e andava dicendo che lo stesso era un tossicodipendente e che spacciava stupefacenti: «Quindi – aggiunge – abbiamo deciso di fermarla». Resta da capire se questo sia il vero movente che abbia spinto i due ad ammazzare in quel modo atroce, picchiata, accoltellata e poi data alle fiamme, la ragazza di Marsala, o se vi sia dell’altro.

NICOLETTA INDELICATO, 25ENNE UCCISA DA 2 FIDANZATI

Si sta cercando in particolare di capire se l’omicidio sia stato premeditato o meno, ma molto fa pensare che il tutto sia stato programmato, visto che la ragazza sarebbe stata attirata nella campagne marsalesi con una trappola, ed inoltre il Bonetta era rinchiuso nel bagagliaio dell’auto per poi uscire e aggredire Nicoletta. Nelle ultime ore si è parlato anche del fatto che la giovane sarebbe stata bruciata mentre era ancora in vita, ma al momento è complicato confermare o meno tale ipotesi e solamente domani mattina si avranno le risposte alle domande ricercate visto che verrà eseguita l’autopsia sul corpo della giovane. Si sa invece con certezza che Nicoletta è stata colpita con 12 fendenti, forse alcuni mortali. Carmelo e Margareta, dopo aver commesso l’omicidio, sarebbero poi andati in discoteca a festeggiare al ritmo di musica latino-americana: un dettaglio che rende il tutto ancora più raccapricciante.

