Ultime notizie, ultim’ora di oggi: Kean verso l’esordio con l’Italia (22 marzo 2019)

Aveva cercato di pensare a tutto, Ousseynou Sy, l’uomo di origini senegalesi che ieri ha dato a fuoco ad un autobus pieno di ragazzini della scuola media. Sy sul pullman aveva predisposto delle lenzuola nere per impedire ai ragazzi di vedere dove li voleva portare, aveva inoltre rimosso tutti i martelletti frangivetro allo scopo di impedire eventuali fughe. L’uomo che è stato immediatamente arrestato dai carabinieri è stato dimesso dall’ospedale dove era stato ricoverato per alcune ustioni, trasferito sotto ingente scorta a San Vittore è guardato a vista per impedire eventuali atti auto lesionistici, l’uomo ha avuto assegnato una cella nel reparto dei “protetti”. Oggi il l procuratore aggiunto Alberto Nobili e il pm Luca Poniz hanno ascoltato i ragazzi, le loro dichiarazioni serviranno ad acquisire il quadro probatorio.

Ultime notizie, le targhe diventeranno “portatili”

A quanto ha detto il ministro delle infrastrutture Toninelli presto le targhe automobilistiche diventeranno “portatili”. La notizia è stata data dallo stesso Toninelli al termine della discussione sulla mozione di sfiducia proposta dal Partito Democratico verso lo stesso ministro. Per Toninelli la norma avvicinerà la politica alla gente, consentendo un risparmio considerevole soprattutto durante le fasi di vendita ed acquisto delle auto usate. La portabilità delle targhe era stata prevista nel nuovo codice della strada, per essere attuata si doveva però attendere il “regolamento attuativo”, questo probabilmente vedrà la luce a breve. Toninelli ha inoltre sottolineato che il regolamento allo studio degli esperti del suo ministero sarà molto flessibile ed assicurerà pochissime incombenze per i cittadini.

Ultime notizie Stadio della Roma, risponde De Vito

Nel primo incontro con gli inquirenti Marcello De Vito, il presidente dell’assemblea consiliare di Roma si è avvalso della facoltà di non rispondere. De Vito è stato il primo degli arrestati ad essere sentito dai magistrati, l’ormai ex esponente politico del movimento cinque stelle ha però chiesto di essere ascoltato nei prossimi giorni, chiedendo il tempo per redigere una scrittura difensiva. Una strada diversa ha scelto l’avvocato Camillo Mezzacapo, l’altro arrestato nell’indagine di ieri, Mezzocampo ha dichiarato che i soldi presi non erano tangenti ma solamente compensi lavorativi legati alle sue prestazioni professionali, si attende nei prossimi giorni la convalida dell’arresto. Intanto indagato anche un “fedelissimo ” della Raggi.

Ultime notizie, Scoperta una loggia segreta nella città di Messina Denaro

I militari dei Carabinieri di Trapani hanno arrestato 27 persone, tutte accusate di aver formato una loggia segreta a Castelvetrano. La scoperta riveste il massimo interesse investigativo, in quanto le forze dell’ordine pensano che nel grosso centro del trapanese vive da latitante l’uomo più ricercato d’Italia, il boss della mafia Messina Denaro. Tra gli arrestati anche nomi eccellenti, come quello di Giovanni Lo Sciuto ex parlamentare regionale in “quota” Forza Italia. in manette anche tre appartenenti delle forze della Polizia di Stato, i tre avrebbero passato delle informazioni relativamente alle indagini in corso. L’indagine è stata coordinata dal fratello della defunta moglie di Giovanni Falcone, Alfredo Morvillo.

Ultime notizie, Italia, Kean verso una maglia da titolare contro la Finlandia Roberto Mancini è al lavoro per preparare la prima sfida delle qualificazioni agli Europei del 2020 contro la Finlandia. Ci potrebbero essere sorprese nella formazione titolare che scenderà in campo sabato sera a Parma, con il CT che sembra intenzionato a puntare sulla linea verde. E ci potrebbe essere l’esordio assoluto da titolare per lo juventino Moise Kean, che dopo aver scalato le gerarchie di Allegri sembra pronto per lanciare la generazione dei “Millennials” anche in Azzurro. La scelta di Kean titolare dovrebbe portare l’interista Politano a partire dalla panchina, nella rifinitura del venerdì Mancini chiarirà comunque le sue scelte prima della conferenza stampa di presentazione del match.

