Bologna, due ragazzini caduti dall’ottavo piano/ Palazzo Barca, morti a 11 e 14 anni

Tragedia a Bologna, dove due ragazzini sono morti dopo essere precipitati dall’ottavo piano della Barca, palazzo Ater simbolo del quartiere popolare della città felsinea. Come riportato da Il Resto del Carlino, le due vittime avevano 11 e 14 anni ma è ancora tutta da chiarire la dinamica che ha portato i due adolescenti a precipitare per diversi metri dallo stabile situato precisamente in via Quirino di Marzio, alla periferia di Bologna. Dalle prime informazioni che arrivano sull’accaduto sembrerebbe che i due siano caduti di sotto intorno alle 10 di questa mattina, sabato 23 marzo 2019. Sul posto si sono prontamente precipitate le forze dell’ordine e i sanitari del 118: questi ultimi hanno tentato disperatamente di sottrarre i ragazzini al loro tragico destino ma è stato chiaro fin da subito che per i due non ci fosse più niente da fare…

TRAGEDIA A BOLOGNA

Le manovre messe in atto dai sanitari del 118 arrivati in via Quirino di Marzio per soccorrere i due ragazzini di 11 e 14 anni precipitati dall’ottavo piano del palazzo Barca di Bologna sono risultate vane. Come riferito da giornalettismo.com, a proposito dell’età delle due vittime c’è ancora qualche dubbio dal momento che a riferirla sono stati alcuni testimoni che si trovavano sul posto. Ma com’è stato possibile che i due ragazzini precipitassero dall’ottavo piano dello stabile? Per il momento la pista privilegiata dagli inquirenti è che si sia tratta di un tragico incidente. Ovviamente le forze dell’ordine stanno adesso procedendo alle indagini per verificare l’esatta dinamica dell’accaduto: sotto choc i residenti dopo aver visto i corpi dei due ragazzi sull’asfalto.

