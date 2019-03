Cremona, donna lancia passeggino contro compagno/ Lite choc: ferito bimbo di un anno

Al culmine di una lite con il convivente, gli lancia addosso il passeggino con il bambino di un anno e fa cadere quest’ultimo procurandogli un trauma cranico. Il litigio choc è andato in scena a Cremona, dove due genitori risultano indagati con l’ipotesi di reato di maltrattamento di minore. Erano le 11.30 di sabato 23 marzo quando in mezzo alla strada, proprio di fronte al Museo del Violino, è cominciata una discussione tra un uomo e una donna, diventata molto animata. I toni si sono accesi e la donna è arrivata a scagliare addosso al compagno il passeggino dove era stato sistemato il figlio di un anno. Il piccolo è precipitato a terra, battendo prima la schiena e poi la nuca. Alla scena hanno assistito diverse persone, mentre una pattuglia della polizia municipale è subito intervenuta. Sul posto è stato richiesto anche l’intervento del 118 di Cremona, mentre i due genitori sono stati identificati: si tratta di due italiani che sono stati denunciati.

CREMONA, DONNA LANCIA PASSEGGINO CONTRO COMPAGNO

La polizia municipale ha infatti aperto un fascicolo per maltrattamenti che finirà sul tavolo della procura dopo il gesto folle di questa mattina a Cremona. Per fortuna comunque il bambino, che è stato subito soccorso e ricoverato all’ospedale maggiore cittadino con un trauma cranico, non è in pericolo di vita: è stato giudicato guaribile dai dottori in tre giorni. Uno scatto d’ira quello della donna che poteva avere gravi conseguenze. Un episodio gravissimo a cui hanno assistito diversi passanti, increduli per la scena che si è parata davanti ai loro occhi. La coppia ha cominciato a discutere animatamente in mezzo alla strada, fino a quando la donna ha preso il passeggino con dentro il figlio di un anno e lo ha letteralmente lanciato contro il convivente. Nel volo il piccolo è caduto, ma per fortuna per lui le conseguenze di questo terribile gesto dei suoi genitori, in particolare della madre, non sono gravi.

