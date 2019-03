Incidenti stradali/ Strage giovani nella notte: Bologna, Brinidisi e Reggio, 6 morti

Una notte dai contorni tragici quella consumatasi oggi, sabato 23 marzo 2019, dal punto di vista degli incidenti stradali. Sono infatti 6 i morti in tutta Italia nelle ultime ore: tre nel Brindisino, due in provincia di Reggio Calabria e uno nel Bolognese. Come riportato da TgCom24, le vittime pugliesi sono 3 giovani che viaggiavano su una Fiat Punto scontratasi con una Chevrolet Tacoma il cui conducente è illeso. I ragazzi, il 19enne Davide Cazzato, la 18enne Sarah Pierri e la 17enne Giulia Capone, sono morti sulla strada che collega San Pietro Vernotico a Cellino San Marco. Tragica fine anche per un ragazzo di 23 anni, che ha avuto la peggio in uno scontro verificatosi a Gaggio Montano, nel Bolognese. La vittima, residente ad Alto Reno Terme, secondo gli accertamenti dei carabinieri, con la sua utilitaria ha finito per scontrarsi con un furgone guidato da un 60enne. Il giovane è morto poco dopo l’impatto a causa delle gravi ferite riportate mentre l’autista del furgone è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna in codice di media gravità.

INCIDENTI STRADALI NELLA NOTTE: 6 GIOVANI MORTI

Scrivevamo che quella appena trascorsa è stata una notte tragica dal punto di vista degli incidenti stradali, ma nello specifico si può dire che ad essere andata in scena sia stata di fatto una strage di giovani. Le vittime sono infatti tutti ragazzi di età compresa fra i 17 e i 23 anni. Oltre agli incidenti verificatisi nel Brindisino e nel Bolognese c’è anche da registrare quanto accaduto a Melicucco, in provincia di Reggio Calabria, dove hanno perso la vita Cristian Galatà e Michele Varone, poco più che diciottenni. Nell’impatto sono rimasti feriti altri due coetanei che si trovavano insieme alle vittime all’interno dell’auto, una Fiat Panda che, per cause ancora in corso di accertamento, ha finito per scontrarsi frontalmente con un’altra vettura, una Ford Ecosport, con a bordo due persone, rimaste a loro volta lievemente ferite. Un bilancio terribile, reso ancora più grave dal fatto che ad essersi pezzate siano state delle giovani vite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA