Metro Roma: chiuse fermate Spagna e Barberini/ Disagi dopo incidente scala mobile

Non sembrano avere una fine i disagi per la metro di Roma. Dopo aver chiuso la stazione Barberini della metro A, Atac ha fatto lo stesso con la stazione Spagna. Ciò a seguito dell’incidente che giovedì scorso ha causato la rottura di un gradino di una scala mobile, provocando la disarticolazione dell’intera rampa. Per puro caso non ci sono stati feriti. E dunque le due stazioni chiuse all’accesso dei viaggiatori si aggiungono alla fermata Repubblica, sulla stessa linea. Questa è sotto sequestro dal 2018 in seguito al primo grave incidente della scala mobile, in cui rimasero feriti decine di tifosi russi del Cska Mosca, alcuni anche gravemente. Da Termini, dunque, sulla linea A la prima fermata disponibile per la discesa è a piazzale Flaminio. «Chiusa stazione Spagna, i treni transitano senza fermare (verifiche tecniche) Tra Termini e Flaminio attiva linea di bus di supporto con fermate a piazza Barberini (stazione metro A) e via Veneto (accessi metro A lato Porta Pinciana) #Roma», il tweet di Atac.

METRO ROMA: CHIUSE FERMATE SPAGNA E BARBERINI

Il responsabile di esercizio degli impianti di traslazione di Spagna, come riportato da Repubblica, ha deciso di vietare l’uso delle scale mobili per questioni di sicurezza. Le poche che funzionavano sono dello stesso tipo di quelle presenti a Barberini. Così però il Centro storico diventa difficilmente accessibile, proprio nel pomeriggio dello shopping del weekend. Quindi restano agibili Flaminio, Termini, Colosseo e Cavour. Ma alla stazione Flaminio alcune scale mobili sono fuori uso. Ricordiamo che giovedì la stazione Barberini è rimasta chiusa per alcune ore, dopo la rottura di un gradino della scala mobile. Rimasta aperta fino ad oggi, è stata poi chiusa quando è scattato il sequestro. Poche ore fa poi la chiusura della fermata Spagna per permettere i controlli da parte dell’Atac. L’azienda comunque, per tentare di alleviare i disagi, ha comunicato di aver istituito dei bus navetta.

#info #Atac – metro A: aggiornamento – chiusa stazione Spagna, i treni transitano senza fermare (verifiche tecniche) Tra Termini e Flaminio attiva linea di bus di supporto con fermate a piazza Barberini (stazione metro A) e via Veneto (accessi metro A lato Porta Pinciana) #Roma — infoatac (@InfoAtac) 23 marzo 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA