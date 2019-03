Reddito di Cittadinanza, 500mila domande ai Caf/ La metà dei richiedenti è single

Sono circa 500mila le persone che hanno presentato domanda agli sportelli dei Caf per avere il reddito di cittadinanza. Sono questi i dati diffusi nelle scorse ore dalla Consulta nazionale dei centri di assistenza fiscale, e che vanno a comporre il quadro generale dei richiedenti il sussidio, pari a circa 700mila persone, tenendo conto delle 192 mila domande presentate alle poste e online. In meno di quindici giorni dalla possibilità di richiedere il reddito di cittadinanza, più della metà dei potenziali beneficiari della misura ha quindi già presentato domanda. L’Istat, parlando in una recente audizione in Parlamento, come ricorda Repubblica, aveva infatti identificato una platea di circa 1.3 milioni di persone che potrebbero aver acceso al sussidio, metà dei quali sarebbero single, un’altra buona parte sarebbe invece costituita da coppie con figli minorenni, seguite da coppie senza figli e da monogenitori. Fornite anche le identikit di coloro che hanno richiesto il sussidio, con i Millennials, gli Under 30, che rappresentato il 6.8% dei richiedenti la misura, dati che si evincono da un primo panel della Consulta Nazionale, basato sui dati raccolti in 10 città diverse distribuite in tutta Italia, e su 7.964 domande.

REDDITO DI CITTADINANZA, 500MILA DOMANDE AI CAF

Al sud la percentuale è pari al 10.3%, mentre al nord scende al 4.7%, e cala ulteriormente al centro con il 3.2%. «Altro elemento di interesse generale rilevato dall’indagine – fa sapere la Consulta attraverso apposita nota – è dato dal numero delle domande dei cittadini stranieri rispetto a quelle dei cittadini italiani: la media nazionale del 9,5% degli stranieri richiedenti il RdC ha un picco al Nord del 15,4%, scende al Centro al 9,3%, per crollare al Sud al 3,4%». Su dieci domande otto vengono effettuate dalle famiglie: «Ma mentre al Nord e al Centro il RdC è chiesto da persone singole rispettivamente per il 21% e il 23%, al Sud il numero si abbassa fino al 12,4%». Ricordiamo che le 700mila persone circa che hanno effettuato richiesta di Reddito di Cittadinanza non è detto che lo ricevano, visto che le domande dovranno essere analizzate per verificare che siano in linea con i requisiti richiesti.

