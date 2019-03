Traffik e Gallagher arrestati per rapina/ Trapper in manette: ecco cos’è successo

Ieri l’ultima data del Bambini Selvaggi Trap Tour, oggi arriva la notizia dell’arresto dei cantanti Traffik e Gallagher: i due giovani artisti sono stati ammanettati per rapina a mano armata ai danni di quattro persone. Come riportano i colleghi de Il Messaggero, i due trapper sono stati individuati e fermati dai Carabinieri della Stazione Roma Macao in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di Novara: le forze dell’ordine hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale della Repubblica di Roma su richiesta della Procura locale. Traffik e Gallagher, rispettivamente di 23 e 25 anni, sono noti a livello nazionale e il loro brano Magma Vulcano ha raggiunto quota 3.430.015 visualizzazioni. Al momento i due cantanti indagati sono sottoposti agli arresti domiciliari.

TRAFFIK E GALLAGHER ARRESTATI: LA RICOSTRUZIONE

Il Messaggero riporta che i due trapper sono accusati di aver aggredito tre ragazzi e una giovane minorenne lo scorso 23 febbraio 2019 alla stazione ferroviaria Roma Termini: i fan si erano avvicinati ai due rapper dopo averli riconosciuti con l’intento di farsi firmare degli autografi, ma ad un certo punto è scattata la loro rabbia. Dopo le minacce, Traffik e Gallagher hanno malmenato anche con un tirapugni in ferro le quattro vittime. Subito dopo è iniziato un inseguimento per le vie di Roma, con i due artisti che si sarebbero inoltre fermati a picchiare un cittadino del Bangladesh che aspettava il pullman: riempito di calci e pugni per strappargli il cellulare, il 50enne è riuscito a divincolarsi ma poco dopo è stato investito da una macchina in transito. Per lui una frattura alla gamba con 30 giorni di prognosi.

