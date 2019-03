Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: Xi Jinping è in Italia (23 marzo 2019) 

Arrivato con un volo di Stato, il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping ha iniziato la sua visita in Italia. Sono stati subito tanti impegni per lo statista del grande paese orientale, prima l’incontro con il capo dello Stato Sergio Mattarella, successivamente quello con i presidenti di Camera e Senato, infine in serata alla grande cena di gala offerta da Mattarella l’incontro con il presidente dell’Inter, per parlare del futuro del calcio in Cina. Domani Jinping procederà alla firma dell’accordo bilaterale con il nostro paese, il trattato denominato la nuova via della seta ha suscitato fortissime polemiche, anche in ambito europeo

Ousseynou deve rimanere in carcere perché potrebbe commettere nuovi reati. Questa la tesi della procura meneghina che ha negato la misura alternativa richiesta dalla difesa. L’italiano di origini senegalesi intanto si è confidato con gli investigatori, egli ha affermato che non era sua intenzione bruciare il mezzo, ma ha appiccato il fuoco solamente dopo l’intervento dei Carabinieri. Per l’uomo i bambini presi in ostaggio servivano solamente come scudo per potersi recare a Linate, dall’aeroporto avrebbe preso un aereo che lo avrebbe riportato in Africa. La sua tesi non convince il procuratore incaricato del caso, infatti il magistrato contesta la premeditazione, stante l’acquisto della benzina e la scomparsa dei martelletti frangivetro. Ousseynou continua ad essere guardato a vista in una cella protetta del carcere di San Vittore, è attesa per domani la convalida del fermo.

Un nuovo incendio nella baraccopoli di San Ferdinando, l’agglomerato di edifici fatiscenti che è stato creato nella piana di Gioia Tauro. A trovare la morte è stato un senegalese di 32 anni che cercava riparo dal freddo in una tenda a sei posti. All’interno del riparo di fortuna per cause ancora da accertare è scoppiato un incendio, il giovane forse stordito dal fumo non è riuscito a guadagnare l’uscita, la sua salma è stata recuperata dai Vigili del Fuoco immediatamente intervenuti sul luogo. Non è la prima volta che succede un incidente di questo tipo, dall’inizio dell’anno già tre le vittime in incidenti simili. Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini commentando l’accaduto si è detto addolorato, per il titolare del Viminale la colpa di queste morti e del governo passato che ha autorizzato migliaia di ingressi illegali.

Nulla di fatto nel bilaterale che si è tenuto tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente francese Macron. Il primo punto all’ordine del giorno era la rimodulazione dei costi dell’alta velocità, Conte sperava di poter guadagnare qualche miliardo di euro per il nostro paese, questo allo scopo di poter sdoganare l’accordo alla parte più oltranzista del MoVimento 5 Stelle. Macron alle richieste del nostro leader ha risposto però in maniera negativa, successivamente parlando con i giornalisti è stato ancora più esplicito, affermando che il problema non è francese visto che l’esecutivo transalpino non ha mai cambiato idea.

Ultime notizie, stasera tocca all’Italia

Stasera tocca all‘Italia aprire il suo percorso nelle qualificazioni a Euro 2020. Gli azzurri di Roberto Mancini si troveranno di fronte alla Finlandia, pronti a cercare di portare a casa i primi tre punti di questa avventura che porterà alla competizione. Sono diversi i giovani che il commissario tecnico ha deciso di convocare e che potremo vedere in campo da Nicolò Zaniolo a Moise Kean. Quest’ultimo potrebbe a sorpresa essere titolare davanti al fianco di Federico Bernardeschi. Dietro invece sulla corsia destra dovrebbe giocare Piccini pronto a prendersi la sua grande occasione. Interessante è anche il centrocampo dove vedremo una linea a tre di qualità con Barella, Jorginho e Verratti.



