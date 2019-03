Circoncisione fatta in casa: muore bimbo di 5 mesi/ La tragedia a Reggio Emilia

Un bambino di soli cinque mesi è morto a seguito di una circoncisione fatta in casa. La notizia ci giunge precisamente da Bologna, ed è riportata in questi ultimi minuti dai principali quotidiani online. L’episodio si è verificato venerdì pomeriggio in quel di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, mentre la morte è avvenuta fra la notte dello stesso giorno e sabato 23 marzo presso l’ospedale Sant’Orsola del capoluogo emiliano. Il piccolo aveva origini ghanesi e i genitori lo stavano sottoponendo ad un intervento casalingo di circoncisione quando la situazione deve essere degenerata: il piccolo è stato quindi trasportato presso la struttura ospedaliera di Scandiano e poi trasferito a Bologna, ma le sue condizioni erano troppo gravi ed è spirato poche ore dopo il ricovero. Nel contempo è scattata la segnalazione alle forze dell’ordine, e la procura reggina ha aperto un fascicolo per omicidio colposo nei confronti dei due genitori del neonato.

CIRCONCISIONE FATTA IN CASA: MUORE BIMBO DI 5 MESI

Al momento, riferisce Repubblica, la salma della piccola vittima è a disposizione della procura per l’esame autoptico che Isabella Chiesi, la pm di turno, deve ancora fissare. Quando il bimbo di 5 mesi è stato portato presso la struttura ospedaliera di Scandiano era già in arresto cardiaco, in condizioni disperate: il trasporto in elisoccorso a Bologna non è purtroppo servito. Una tragica vicenda che fa tornare alla mente quanto accaduto alla fine dell’anno scorso, il 23 dicembre, a Monterotondo, in provincia di Roma, dove un bimbo di soli 2 anni morì sempre a seguito di una circoncisione domestica, eseguita da un sedicente medico. La stessa operazione maldestra venne effettuata anche sul gemellino della vittima, che riuscì a salvarsi dopo un lungo decorso ospedaliero. Un problema, quello della circoncisione, molto diffuso fra le popolazioni musulmane dell’Africa e che continua ad essere praticato purtroppo in maniera clandestina.

