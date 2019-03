Combattono l’Isis come Lorenzo Orsetti/ “Pericolosi? Non siamo terroristi” (Le Iene)

La storia di Lorenzo Orsetti, il ragazzo italiano ucciso dai miliziani dell’Isis che lui aveva deciso di andare a combattere affianco ai curdi, è comune a molti altri connazionali. Ne sono una prova le vicende di Eddy, Jacopo, Davide, Paolo e Jack, che come Lorenzo Orsetti hanno deciso di combattere “di persona” il terrorismo, ma che per le loro attività rischiano ora di essere bollati dai giudici come “socialmente pericolosi”. Le Iene Show, tramite l’inviata Nina Palmieri, hanno raccontato la loro storia ascoltando due di questi 5 ragazzi, in particolare Davide e Jacopo. L’accusa nei loro confronti è chiara:”Hanno usato le armi in Siria e ora potrebbero usarle anche in Italia”. A pesare negativamente potrebbe essere anche il loro passato “movimentato” da attivisti No Tav, ma Davide non ci sta:”Saremmo espulsi dalla nostra città, dovremmo risiedere in un’altra città, dalla quale poi non potremmo neanche più uscire. Ci verrebbe revocato il passaporto e annullata la patente, e inoltre non potremmo uscire nelle ore notturne e riunirci con più di due persone”. Trattati come terroristi, ma lo sono davvero?

COMBATTONO ISIS COME LORENZO ORSETTI

Nel presentare il servizio di stasera sui combattenti che hanno deciso di lottare contro l’Isis sul campo di battaglia, Le Iene prendono una posizione molto netta:”Loro ci hanno parlato di questa rivoluzione popolare contro il terrorismo, in formazioni militari nelle quali combattono insieme uomini e donne, cristiani e musulmani. Tutto, ci sembra, tranne che il modus operandi proprio dei terroristi”. Lorenzo Orsetti, l’italiano ucciso a Baghuz, prima di morire si era speso a sua volta a favore dei cinque connazionali alle prese con la giustizia:”Se li indagassero almeno avrebbero elementi per potersi difendere. Le autorità italiane stanno solo cercando di metterli sotto sorveglianza speciale. Il loro unico crimine è stato quello di venire in Rojava a difendere questa rivoluzione. Pare che il loro unico crimine sia quello di saper usare un’arma ma a questo punto andrebbero indagate tantissime persone in Italia. Mi sembra profondamente ingiusto trattarli da terroristi”. La morte di Lorenzo Orsetti avrà un peso nella valutazione di questo caso delicato da parte dei giudici?

