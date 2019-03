Morte di Imane Fadil/ Fabrizio Corona: “Abbiamo trovato cose che…” (Non è l’Arena)

Nuovi sviluppi sul caso di Imane Fadil, l’ex marocchina teste chiave nei processi Ruby contro Silvio Berlusconi, morta in circostanze misteriose lo scorso primo marzo. Li ha annunciati Fabrizio Corona, che sarà ospite stasera di “Non è l’Arena” di Massimo Giletti. «Inchiesta su una povera ragazza marocchina morta», ha annunciato nelle Instagram Stories. Poi si è sbilanciato riguardo quanto andrà in onda: «Ovviamente abbiamo trovato cose che nessuno aveva mai trovato prima». Intanto si attendono i risultati dell’Enea, istituto incaricato di effettuare un contro esame sui piccoli campioni di tessuti prelevati dagli organi della ragazza. Serviranno a chiudere il cerchio sull’assenza di radioattività dal corpo di Imane Fadil. Intanto l’autopsia che la Procura aveva annunciato per ieri è slittata a domani o forse martedì. Due giorni fa Paolo Sevesi, l’avvocato che l’aveva seguita fino alla fine e rappresentava i familiari, ha rimesso il suo mandato.

IMANE FADIL, INCHIESTA DI FABRIZIO CORONA PER NON È L’ARENA

L’avvocato Paolo Sevesi si è presentato in Procura per formalizzare la rinuncia all’incarico a causa dei contrasti sulla linea nelle indagini con la famiglia della modella. Il legale insisteva sull’attenersi all’oggettività dei dati. Aveva raccontato che Imane Fadil l’11 gennaio scorso, tre giorni prima dell’udienza sul caso Ruby ter nel quale venne estromessa da parte civile, aveva inviato un messaggio proprio a lui per dirgli che non si sentiva bene. Due settimane prima del ricovero anche in tribunale gli disse di stare male. I familiari intanto hanno già nominato due nuovi legali e insistono, come riportato da Il Giorno, sulla possibilità che si tratti di un omicidio, quindi chiedono verità sul caso. Era stato comunque l’esito degli esami di urine e sangue a far nascere negli inquirenti il sospetto che Imane Fadil fosse morta per avvelenamento da sostanze radioattive. Domani comunque dovrebbe essere conferito l’incarico al consulente tecnico, poi potrà essere effettuata l’autopsia sul corpo della giovane.

