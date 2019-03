Roma, cane Corso sbrana e uccide 43enne/ Recisa l’arteria omerale, morto dissanguato

Un 43enne di Roma è stato sbranato a morte dal suo stesso cane, un Corso di tre anni. I due stavano passeggiando come al solito nel pomeriggio di venerdì 22 marzo, quando è avvenuta la tragedia. Come riferisce l’edizione online de Il Messaggero, l’episodio si è verificato in via Bitti sulla Prenestina, zona Borghesiana, attorno alle ore 18:00. La vittima si chiamava Gianluca Romagnoli, e a lanciare l’allarme è stata la moglie Isabella, che vedendo che il marito non rincasava, è uscita per andarlo a chiamare quando lo ha trovato agonizzate a terra in una pozza di sangue. Terribile la fine del 43enne romano, il cui piumino era strappato in più punti, e che presentava una profonda ferita alla mano e al braccio destro: è morto dissanguato nel giro di pochi minuti a causa delle lesioni gravissime riportate dopo l’assalto del cane. Il cane, una volta avvistata la padrone, le è subito andato incontro ancora con il muso insanguinato, e a quel punto Isabella ha subito capito cosa fosse accaduto, anche perché già in passato il loro fido amico aveva dato segnali preoccupanti nei confronti dei loro bambini.

ROMA, CANE CORSO SBRANA E UCCIDE 43ENNE

Tiago, così si chiama il cane, ha cercato di assalire anche la donna, addentandole il braccio, ma Isabella è riuscita in qualche modo a calmare l’animale e a portarlo a casa, dove l’ha legato ad un palo. Nel frattempo ha allertato i soccorsi, ma quando sono giunti sul luogo incriminato non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, disteso a volto in su con il telefonino a fianco, forse un ultimo disperato tentativo di chiedere aiuto, invano. Fatale è stata la ferita all’avambraccio sinistro (frantumato dal morso del cane), dove l’arteria omerale era recisa e che ha causato il successivo dissanguamento. Il cane è stato successivamente affidato al veterinario, che lo ha sedato, e poi trasferito al canile comunale della Muratella, dove si valuterà l’abbattimento o meno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA