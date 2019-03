Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: Firmato l’accordo Italia-Cina (24 marzo 2019) 

Tra le ultime notizie ci sono quelle di na manifestazione imponente quella che si è tenuta per le strade di Londra, con oltre un milione di persone che si sono trovate a manifestare contro l’uscita dall’UE. La protesta non sembra però impensierire l’esecutivo, con la stessa May che non prende in considerazione l’idea di un secondo referendum, da lei stessa considerata “un’irreparabile danno della democrazia”. Da sottolineare anche i numeri di una petizione on line, che ha superato le 4 milioni di firme, in tale contesto da segnalare che molti di coloro che hanno firmato non sono cittadini inglesi, visto che la petizione è stata aperta anche a coloro che senza avere la cittadinanza risiedono sul territorio di sua maestà Britannica.

Dopo infinite polemiche, anche a livello europeo, è stato firmato oggi l’accordo commerciale tra Italia e Cina. A siglare il trattato, denominato nuova via della seta, sono stati il presidente cinese Xi Jianping e il vice premier italiano Luigi Di Maio. Oltre il protocollo d’intesa principale firmati anche altri 29 accordi, 19 istituzionali e 10 con aziende private, il valore di tali accordi dovrebbe superare sempre a detta del capo politico del MoVimento 5 Stelle i 20 miliardi di euro. La firma immediatamente ha evidenziato i nuovi malumori all’interno dell’esecutivo, nessun ministro leghista era infatti presente durante la cerimonia della firma, il leader del Carroccio Matteo Salvini ha finanche snobbato la cena di gala offerta ieri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Sono precipitati dall’ottavo piano, schiantandosi in un cortile interno e perdendo la vita due fratellini rispettivamente di 14 e 11 anni, che abitavano in uno stabile all’interno delle mura urbane di Bologna. La tragedia dai contorni ancora nebulosi è avvenuta ieri alle 10:00, in uno stabile di periferia del capoluogo Emiliano. I bambini a quanto sembra dei primi accertamenti erano da soli in casa con il padre, l’uomo di origine keniane è stato trasportato in questura per accertamenti. In passato infatti a quanto emerge da alcune indiscrezioni i due fratellini avevano avuto dei problemi con il padre, gli investigatori vogliono adesso capire se tali problemi sono stati all’origine della tragedia.

L’Italia di Roberto Mancini non stecca il debutto nelle qualificazioni a Euro 2020, vincendo 2-0 in casa contro la Finlandia. Rispondono presente i giovanissimi lanciati dal ct azzurro con la gara che viene decisa dalle reti di Nicolò Barella e Moise Kean. Quest’ultimo era al debutto assoluto nella nazionale maggiore, così come Nicolò Zaniolo entrato in campo nella ripresa. Qualche sbavatura in difesa poteva costare cara nella ripresa, ma di fatto la squadra azzurra ha giocato una buona gara dimostrando anche come in questo gruppo possa diventare fondamentale Marco Verratti. Nel finale è entrato anche Fabio Quagliarella che prima ci ha provato da fuori e che poi con una girata ha centrato in pieno l’incrocio dei pali.



