Calciatore 22enne morto in campo/ Tragedia a Bologna: stroncato da un malore

Dramma nel mondo del calcio dilettantistico: il calciatore Rogelio Maria Pizzi è morto in campo a causa di un malore. Il dramma si è consumato ieri, domenica 24 marzo 2019, nel corso della partita tra la Polisportiva Argelatese e la X Martiri: all’8’ del secondo tempo il 22enne si è accasciato al suolo e per lui non c’è stato niente da fare. La gara è stata interrotta per consentire i soccorsi e, una volta chiaro che la situazione era gravissima, è stata sospesa: trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore, Roger è deceduto appena giunto nella struttura sanitaria. Una tragedia che colpisce Bologna e il mondo dello sport, con i sanitari che hanno tentato di rianimarlo per oltre un’ora, prima sul campo e poi in ambulanza. Un episodio che ricorda la morte di Piermario Morosini, calciatore deceduto nel 2012 nel corso di una sfida tra Pescara e Livorno.

CALCIATORE MORTO IN CAMPO A BOLOGNA: ADDIO A ROGER PIZZI

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Argelato e il sindaco Claudia Muzic, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane calciatore, che era in prestito alla Polisportiva Argelato dal Basca. Il sindaco ha commentato su Facebook: «Sono vicina alla famiglia, alla squadra e a tutti gli amici che stanno vivendo oggi questo incubo assurdo. Non ci sono parole, solo silenzio e dolore». Il 22enne era stato sottoposto alla valutazione sanitaria necessaria e c’è sgomento per la prematura scomparsa. Il sindaco di San Giorgio Paolo Crescimbeni, comune in cui abitava Roger, ha commentato a Il Resto del Carlino: «Era un ragazzo vivace, attivo in parrocchia, sempre disponibile con gli amici. Lo vedevo giocare a pallone nel campetto. È una grave perdita, un dolore grande. Il mio pensiero, in questo momento straziante, va alla mamma, al papà e alla sorella».

