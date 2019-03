Ludovica Casellati, “lady bici”/ “Mia madre pedala dalla sua scrivania, mio orgoglio”

Ludovica Casellati, detta anche “lady bici”, a Storie Italiane ha raccontato oggi come è nata la sua grande passione per la bicicletta: “è nata proprio per lavoro perchè io sono stata invitata in Francia a pedalare con mio marito e mio figlio ed è stato un viaggio meraviglioso che tutti noi ricordiamo e che ha cambiato la mia vita”, ha rivelato ad Eleonora Daniele. La giornalista ha confermato la passione condivisa anche dal marito, conosciuto in parte proprio per la passione per questo mezzo di trasporto: “mio marito è un appassionato, siamo un po’ diversi nel senso che lui è un ciclista, cioè bici da corsa, di quelli che stanno curvi e cercano la performance. L’ho conosciuto perchè mi portava in bicicletta”, ha rivelato. Vivendo a Padova, una città a misura di bici, “mi portava sulla canna della bici”, ha aggiunto. Molti Vip ormai utilizzano sempre di più questo mezzo usato anche in città: “è giusto lasciare a casa la macchina e usare la bicicletta, preferire la mobilità dolce perchè fa bene, muoversi fa bene alla salute”, ha commentato.

LUDOVICA CASELLATI, L’ORGOGLIO PER LA MADRE

Ludovica Casellati sulla passione per la bicicletta ci ha scritto anche un libro dal titolo “La bici della felicità”. Al suo interno possiamo trovare “dei piccoli accorgimenti che possiamo apportare alla nostra vita, come quello di inserire la bicicletta, tutti i giorni ma anche nelle vacanze perchè riesce a portarci in luoghi che non riusciremo mai a vedere, queste dorsali verdi ci fanno scoprire un’Italia bellissima”, ha spiegato. Adesso unirà la presentazione del libro in uscita domani in giro per l’Italia con la passione per la bici. La Daniele ha quindi domandato se anche la madre, Elisabetta Alberti Casellati, attuale presidente del Senato, è riuscita a convertirla alla passione per la bicicletta. Sorridendo, Ludovica ha commentato: “Magari… mia madre pedala seduta alla sua scrivania tutti i giorni e si allena in altro modo ma è molto vicina alle tematiche ambientali”. Proprio ieri la Casellati ha festeggiato un “compleanno” speciale essendo stato il suo primo anno alla Presidenza del Senato nei panni di prima donna. “Le faccio tanti auguri perchè è molto difficile ma lei è molto brava e io sono molto orgogliosa della mia mamma”, ha chiosato.

