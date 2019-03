Madonna di Medjugorje/ Messaggio del 25 marzo 2019: “accettate Gesù e avrete la pace”

Come ogni 25 del mese quello di oggi è il giorno del messaggio di Medjugorje diffuso dai veggenti dopo l’apparizione della Madonna a Marja Pavlovic: in attesa che la diffusione delle “nuove” parole di salvezza e invito alla conversione in tutte le lingue principali, sono giorni particolari per i pellegrini di Medjugorje visto che lo scorso 18 marzo 2019 la Regina della Pace è apparsa a Mirjana Dragicevic Soldo. Di norma la Madonna incontra ogni 2 del mese la veggente bosniaca, ma anni fa la Vergine stessa le rivelò che avrebbe avuto anche apparizioni annuali il 18 marzo: in questa occasione, l’apparizione è durata in tutto 5 minuti e l’invito poi diffuso a tutti i fedeli pellegrini in tutto il mondo è stato tanto significativo quanto tutt’altro che banale. Ecco il testo originario, (in attesa di ricevere e pubblicare il messaggio da Medjugorje del 25 marzo) «Cari figli, come Madre, come Regina della Pace vi invito ad accettare mio Figlio affinché possa donarvi la pace dell’anima, affinché possa donarvi ciò che è giusto, ciò che è buono per voi. Figli miei mio Figlio vi conosce. Lui ha vissuto la vita dell’ uomo e nello stesso tempo di Dio, vita meravigliosa – corpo umano, spirito divino. Perciò, figli miei, mentre mio Figlio vi guarda con i suoi occhi di Dio, penetra nei vostri cuori. I suoi occhi miti e calorosi nel vostro cuore cercano se stesso. Può trovare se stesso, figli miei? AccettateLo e i momenti di dolore e sofferenza diventeranno i momenti di mitezza. AccettateLo e avrete la pace nell’anima, la diffonderete a tutti attorno a voi ed è questo ciò di cui adesso avete più bisogno. AscoltateMi, figli miei. Pregate per i pastori, per coloro le cui mani Mio Figlio ha benedetto. Vi ringrazio».

MESSAGGIO DI MEDJUGORJE, I SEGNI SPECIALI DELLA PRESENZA DI MARIA

Tanti pellegrini, moltissimi testimoni ma anche diversi uomini della gerarchia ecclesiale che – nonostante la prudenza del Vaticano nel dare un responso definitivo al “mistero-fenomeno” di Medjugorje. È il caso, ad esempio, del vescovo Mons. E. L. Bataclan che dalle Filippine ha compiuto diverse volte il pellegrinaggio verso la Bosnia affascinato da quanto visto con i propri occhi la prima volta: «Non ho difficoltà a credere che la Madonna appaia qui, perché il “sensum fidelium” (sentimento popolare) mi dice che la Vergine è qui, ed anche la mia esperienza venticinquennale, prima come sacerdote e parroco ed ora come vescovo, mi aiuta a riconoscere i segni speciali della presenza di Maria qui per prendersi cura di tutti i suoi figli. Vorrei dire a tutti: Maria è una Madre che ama e vuole davvero venire in questo mondo; ella viene e ci dice cosa fare perché si preoccupa per noi. Spero che il mondo apra il suo cuore e la sua anima alla Madre buona. Per questa grazia preghiamo e che Dio vi benedica», scrive il prelato in una bellissima testimonianza pubblicata da Papaboys.org. Il “fenomeno” e le sue stranezze certamente colpiscono, ma giudicare il seme dai propri frutti resta una delle operazioni maggiormente “sensate” che ogni singolo uomo di buona volontà possa generare nella propria esistenza quotidiana: come insegnò Alexis Carrel, «molta osservazione e poco ragionamento conducono alla verità».

