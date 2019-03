Milano, 21enne sviene in corso Como/ Mix di alcol e cocaina: ricovero in codice rosso

Ancora una volta Corso Como, nelle ore più tarde del mattino, in questo caso quasi all’alba, si trasforma in luogo dipanar. La via della movida milanese per eccellenza, da qualche anno trasformata in scintillante passerella di locali notturni e bella gente, ai piedi dei nuovi grattacieli che hanno rifatto il volto di Milano, è purtroppo anche luogo di spaccio e delinquenza. Stamattina verso le 4 le ambulanze sono state chiamate in via Di Tocqueville, una traversa di Corso Como. C’era una ragazza 21enne stesa per terra, ubriaca e senza sensi. Con lei alcuni amici che hanno candidamente ammesso che oltre aver bevuto la giovane aveva assunto anche cocaina.

MILANO, 21ENNE SVIENE IN CORSO COMO

Si è trattato così di un collasso, la giovane è stata portata in gravi condizioni al vicino ospedale Fatebenefratelli, non si conoscono le sue condizioni attuali ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Corso Como è purtroppo luogo abituale di spacciatori, rapinatori e giovanissimi in cerca di forti emozioni, difficile per le forze dell’ordine tenere sotto controllo una via così frequentata da centinaia di persone. Lo scorso gennaio era stato arrestato un pr dei vari locali della zona, trovato con 300 grammi di cocaina. Certamente le forze dell’ordine dovrebbero tenere sotto controllo i locali molti dei quali in mano alla malavita.

