Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: Salvini duro sulla cittadinanza (25 marzo 2019) 

Le ultime notizie di oggi ci portano a parlare del coraggio del piccolo Rami, che con la sua intraprendenza ha permesso l’intervento dei carabinieri a San Donato Milanese, ha innescato un furioso dibattito sulla cittadinanza. Il vice premier Matteo Salvini ha in parte smorzato i toni, affermando che nonostante le verifiche è sua speranza incontrare presto il piccolo di origini egiziane. Il leader del Carroccio non ha però fornito aperture sulla concessione della cittadinanza, sottolineando che le verifiche sul caso sono tutt’ora in corso. Salvini è stato tirato in ballo anche dal sindaco di Milano Sala, secondo cui l’incontro è solamente “fumo negli occhi” per fuggire dal dibattito sullo ius soli. Nel tema della concessione della cittadinanza interviene finanche Veltroni, il padre storico del PD chiede al nuovo segretario di rilanciare il tema in parlamento.

Parlando a Lecce dalla sede del CNR Giuseppe Conte esclude che in caso di crisi di governo possa ricoprire nuovamente l’incarico di leader di un eventuale esecutivo. Il presidente del Consiglio entra pure nel merito dell’attuale crisi del Movimento Cinque Stelle affermando che il calo di popolarità del partito di Di Maio per il momento è solamente nei sondaggi degli istituti specializzati, tali sondaggi troveranno “forse” la loro prima conferma in occasione delle prossime elezioni europee. Conte rivendica inoltre la responsabilità delle scelte dell’esecutivo, anche quelle più sofferte come per esempio la questione ILVA, la Tap e non ultima la questione legata alla nave della Guardia Costiera Diciotti.

La Viking Sky è finalmente rientrata in porto grazie all’aiuto di alcuni rimorchiatori. L’equipaggio dell’imbarcazione, che è stata per oltre una notte in balia delle onde, è riuscito con alcune manovre disperate a riavviare i motori. Nessuno degli oltre 1300 passeggeri è rimasto ferito, un terzo di quest’ultimi era riuscito a lasciare la nave grazie all’intervento di decine di elicotteri. L’emergenza era iniziata ieri notte quando il comandante era stato costretto a lanciare un mayday a causa dello spegnimento improvviso di tutti i motori, il direttore di bordo era riuscito a riavviarne successivamente uno, ma la potenza era insufficiente a contrastare le onde che in alcuni momenti hanno raggiunto l’altezza di 9 metri. Tra i passeggeri vi era anche un nostro connazionale, l’ambasciata norvegese ci ha tenuto a far sapere che l’uomo è sceso dalla nave in buone condizioni.

Ieri è stata una giornata storica per il calcio femminile. Con la sosta per le nazionali della Serie A la Juventus Women ha giocato la sua sfida contro la Fiorentina all’Allianz Stadium. Una cornice di pubblico incredibile ha regalato un grande spettacolo ed emozioni infinite a una squadra che si appresta a vincere il titolo per la seconda volta di fila. La gara termina col risultato di 1-0, con una rete siglata nei minuti finali da Petersen. Uno stadio gremito da 40mila persone che fa riflettere su come si debba puntare sul calcio femminile nell’anno che ci porterà ai Mondiali di categoria.



