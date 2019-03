Cittadinanza a Ramy/ Salvini “Non ci sono gli elementi”, Di Maio apre “Diamogliela”

Prosegue il dibattito politico in merito alla cittadinanza italiana di Ramy, uno dei ragazzini eroi che erano stati sequestrati dal senegalese Osseynou Sy sul bus. Il primo a sembrare scettico sul procedimento, nonostante qualche apertura negli scorsi giorni, è il ministro dell’interno Matteo Salvini, che ha precisato: «Purtroppo a stasera non ci sono gli elementi per concedere la cittadinanza. Le cittadinanze non le posso regalare – ha aggiunto – e per dare le cittadinanze ho bisogno di fedine penali pulite. Non parlo dei ragazzini di 13 anni ma non fatemi dire altro». Il titolare del Viminale quindi ribadito il proprio pensiero: «Sarebbe sgradevole entrare nel merito e non lo faccio, che stiamo facendo tutti gli approfondimenti del caso, evidentemente non sul ragazzino di 13 anni ma su altri, perché io la cittadinanza la concedo a chi ha fedina penale pulita. Penso che tutti abbiano capito di cosa stia parlando». Probabilmente Salvini si riferisce a persone vicine a Ramy, leggasi i genitori o i fratelli, non lo sappiamo, fatto sta che dal Viminale sembrerebbe esservi una netta chiusura sulla questione.

CITTADINANZA A RAMY: SALVINI VS RAMY

Salvini ha spiegato che a breve incontrerà il ragazzino in questione, «e di fare quello che la legge mi permette di fare e non faccio quello che la legge non mi permette di fare». Nel frattempo è uscito allo scoperto lo stesso Ramy, che ha ribadito il proprio pensiero: «Voglio diventare italiano, sono nato qua. Volevo vedere cosa sarebbe successo a Salvini se tutti fossero morti. Tutti sarebbero andati contro di lui. Se tutti lo ringraziano è grazie a me. La cittadinanza? Salvini all’inizio ha detto sì, poi no. Di Maio vuole darmela, quindi mi fido Di Maio». E proprio il leader dei grillini sembra orientato a concedere quanto richiesto dal ragazzino: «Non stiamo a girarci troppo intorno – le sue ultime parole sulla vicenda – diamo la cittadinanza a quel bambino». Insomma, ennesima bagarre all’interno del governo, con il Movimento 5 Stelle che appare decisamente aperto all’idea cittadinanza, a differenza invece della posizione della Lega, per cui non sembrerebbero esservi gli elementi per una concessione.

