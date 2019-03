Luigi Scavone arrestato: frode al Fisco/ Chi è il presidente di Alma Trieste e Pramac

Luigi Scavone arrestato per frode al Fisco: a finire in manette è uno degli imprenditori più in ascesa del panorama italiano. Basta citare alcune delle sue proprietà: l’Alma Trieste, società di pallacanestro in corsa per i playoff scudetto, la Pramac, scuderia che gareggia nel campionato MotoGP. Scavone è stato arrestato con l’accusa di essere a capo di un’associazione a delinquere capace di frodare 70 milioni di euro all’erario. Sono in tutto 10 le persone finite agli arresti, 3 in carcere e 7 ai domiciliari, per decisione del giudice per le indagini preliminari di Napoli, Valentina Gallo, che ha iscritto tra gli indagati 27 persone nell’ambito di un’inchiesta che si propone di fare luce rispetto ad un meccanismo fraudolento che coinvolgeva 32 società. Come riferito da Il Fatto Quotidiano, un aneddoto è emerso rispetto all’arresto di Scavone, fermato mentre era intento a preparare le valige per un imminente trasferta a Dubai. Durante le perquisizioni gli uomini della Guardia di Finanza hanno trovato fascette di banconote ben pressate per un totale di circa 300mila euro, probabilmente in procinto di essere nascoste nel bagaglio a mano.

LUIGI SCAVONE ARRESTATO

Ma com’era organizzato, secondo gli inquirenti, il sistema fraudolento messo a punto da Luigi Scavone? Come riportato da Il Fatto Quotidiano, l’indagine della Procura guidata da Giovanni Melillo – pm Maria Sofia Cozza e Sergio Raimondi, procuratore aggiunto Vincenzo Piscitelli – e del nucleo tributario della Finanza di Napoli agli ordini del colonnello Domenico Napolitano ha avuto inizio dopo una segnalazione dell’Agenzia delle Entrate su presunte irregolarità fiscali. Scandagliando documentazione dal 2015 al 2017 le Fiamme Gialle avrebbero accertato un sistema per frodare il fisco attraverso il sistema delle indebite compensazioni d’imposta, che sarebbe stato ingegnato da Scavone e Francesco Barbarino, che consente al contribuente che vanta un credito nei confronti dell’Erario di utilizzarlo per il pagamento di eventuali debiti con l’Erario stesso. Emblematica un’intercettazione tra Barbarino, che a detta degli inquirenti era l’amministratore di fatto dell’Alma, e lo stesso Scavone. Il primo, allarmato dall’aver ricevuto un questionario dall’Agenzia delle Entrate, dice all’amico:”Luigi è finita, ci hanno sgamato”.

