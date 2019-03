ORA LEGALE ABOLITA DA MARZO 2021/ UE, ora solare: ogni Paese deciderà il proprio fuso

Un voto a suo modo storico quello degli eurodeputati e che cambierà ogni cosa a partire da marzo del 2021: da allora ci sarà la fine del cambio dell’ora legale e di quel sistema che è in vigore dal lontano 1980 anche se ad oggi ancora molti Stati membri sono schierati su posizioni opposte sull’argomento. Contrariamente a quanto avrebbe voluto la Commissione Europea, decisa a porre fine all’alternanza a partire da quest’anno, il Parlamento invece ha deciso ufficialmente per lo slittamento due anni dopo: infatti la risoluzione legislativa in merito è stata approvata da 410 deputati anche se il fronte degli oppositori non è certo esiguo con 192 voti contro e 51 astenuti. Tuttavia, i singoli Stati Membri potranno, come è stato proposto dalla stessa Commissione viste anche le divisioni registrate da Stato a Stato, mantenere il proprio diritto a decidere per sé il fuso orario che preferiscono. (agg. di R. G. Flore)

ORA LEGALE ABOLITA DA MARZO 2021

La rivoluzione è giunta e ora saranno i singoli Stati a dover intervenire, eventualmente, per poter ancora vedere l’ora legale alternata all’ora solare: dopo il lunghissimo iter politico, l’Europarlamento ha dato l’ok all’abolizione del passaggio dall’ora solare a quella legale con una risoluzione votata da 410 Sì, 192 contrari e 51 astensione. Nello stesso giorno in cui il Parlamento Ue ha dato il via libera alla riforma sul Copyright, altra importantissima riforma – per l’impatto sociale – passa dall’Europa e arriverà nei singoli parlamenti degli Stati Membri nelle prossime settimane. In base al testo approvato a Strasburgo, a marzo 2021 sarà l’ultimo cambio stagionale dell’ora in tutta l’Unione Europea: i singoli Paesi dopo quel limite potranno tenere sempre e solo l’ora solare oppure decidere di impostare un proprio fuso orario interno che però resterà, a quel punto, “fisso” per tutto l’anno.

“OGNI STATO DECIDERÀ IL FUSO ORARIO”

La Commissione Ue può presentare una proposta legislativa «per rinviare la data di applicazione della direttiva fino al un massimo di 12 mesi se ritiene che le disposizioni previste possano pregiudicare in modo significativo e permanente il corretto funzionamento del mercato interno», si legge nella risoluzione approvata dal Parlamento Ue. Ricordiamo che, a seguito della valutazione votata da 4,6 milioni di cittadini Ue (con l’84% dei voti favorevoli), la Commissione Ue ha già presentato la proposta che dovrà «essere concordata tra il Parlamento e il Consiglio per entrare in vigore». Nei prossimi anni resta dunque invariata la legislazione: l’ultima domenica di marzo si insedia l’ora legale mentre l’ultima domenica di ottobre ritorna quella solare. Tutto pronto per il weekend in arrivo con il passaggio ufficiale all’ora legale, con l’orario che verrà spostato in avanti di un’ora, passando direttamente dalle 2:00 alle 3:00: sarà una delle ultime volte…



© RIPRODUZIONE RISERVATA