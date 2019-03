Osservatore Romano/ Lo staff del mensile femminile lascia dopo denunce abusi su suore

Bufera all’Osservatore Romano: tutto lo staff del mensile femminile “donne chiesa mondo” si è dimesso. Con una lettera la direttrice Lucetta Scaraffia ha spiegato a Papa Francesco le ragioni di una decisione maturata dopo l’arrivo del nuovo direttore Andrea Monda, a dicembre, e il nuovo assetto della comunicazione vaticana. «Ora ci sembra che un’iniziativa vitale sia ridotta al silenzio e che si ritorni all’antiquato e arido costume della scelta dall’alto, sotto il diretto controllo maschile, di donne ritenute affidabili». Secondo Scaraffia «si scarta in questo modo un lavoro positivo e un inizio di rapporto franco e sincero, un’occasione di parresia, per tornare all’autoreferenzialità clericale. Proprio quando questa strada viene denunciata da Lei come infeconda». La rivista, che sotto la direzione di Giovanni Maria Vian aveva dato una svolta storica al quotidiano della Santa Sede, aveva denunciato lo scandalo degli abusi sessuali e di potere sulle suore commessi da vescovi e sacerdoti.

Lo scandalo era stato ammesso dallo stesso Francesco, il mese scorso, sul volo di ritorno dagli Emirati Arabi Uniti, dopo l’uscita del mensile dell’Osservatore Romano. Il nuovo direttore Andrea Monda ha replicato respingendo tutte le accuse. «In questi pochi mesi da quando sono stato nominato direttore, ho garantito alla professoressa Scaraffia e al gruppo di donne della redazione la stessa totale autonomia e la stessa totale libertà che hanno caratterizzato l’inserto mensile da quando è nato». Inoltre, ha precisato di non aver «in nessun modo selezionato qualcuno, uomo o donna, con il criterio dell’obbedienza. Semmai, al contrario, evitando di interferire con il supplemento mensile, ho sollecitato nella fattura del quotidiano confronti realmente liberi, non costruiti sul meccanismo degli uni contro gli altri o dei gruppi chiusi». Il direttore dell’Osservatore Romano ha poi parlato del futuro del supplemento mensile: «Posso assicurare che esso non era in discussione. E che dunque la sua storia non si interrompe ma continua. Senza clericalismi di alcun genere».

