Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto oggi 27 marzo: numeri vincenti (conc 213/2019)

L’appuntamento con la fortuna è ogni mercoledì con il SiVinceTutto, il concorso speciale del SuperEnalotto che torna anche oggi, 27 marzo, con una nuova attesissima estrazione. Siamo giunti al concorso numero 213 ma la Dea Bendata ormai da qualche tempo si lascia desiderare dimostrando come pazienza e perseveranza possano davvero rappresentare la carta vincente per i più audaci che, di settimana in settimana, si apprestano a giocare i propri numeri fortunati. Il fatidico “6” latita ormai da troppo tempo ma le raddoppiate possibilità di vincita raduneranno anche questo mercoledì migliaia di concorrenti speranzosi di poter centrare i sei numeri della combinazione vincente avendo la possibilità di puntarne ben 12. Fino alle 19.30 ci sarà ancora tempo utile per giocare i propri numeri del cuore e solo dopo le 20.00 sarà possibile scoprire se almeno oggi la Dea Bendata è stata così clemente da portarvi finalmente di fronte all’ambito “6”, mancante ormai da alcune settimane.

LE ULTIME CURIOSITÀ

Anche nell’ultima estrazione della scorsa settimana all’insegna del SiVinceTutto, la fortuna si è fermata ad un solo passo dalla vincita maggiore. In sette concorrenti hanno centrato il premio pari a 5 punti portandosi così a casa un bel gruzzoletto di 1.306,20 euro ma sicuramente speravano di poter raggiungere la vetta delle vincite. Il montepremi in palio era di 268.923 euro mentre le vincite realizzate in totale lo scorso mercoledì sono state 15.294 per un importo totale di 268.869 euro. Non male, se si considerano anche le 159 vincite con punti 5 del valore di 138,68 euro. Con il SiVinceTutto si può portare a casa un premio, seppur di consolazione, anche solo centrando 3 e 2 numeri della combinazione vincente. In questo caso si parla di vincite che per quanto concerne l’estrazione della scorsa settimana sono state rispettivamente di circa 46 e 10 euro, quanto basta per riconquistare fiducia nella Dea Bendata e ricaricarsi in vista del nuovo concorso odierno per il quale vi auguriamo buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

–

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA