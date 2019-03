Maria Antonietta, bruciata dall’ex a Reggio/ Papà vittima non condanna Ciro Russo

Si torna a parlare della vicenda della povera Maria Antonietta, la donna che è stata bruciata dall’ex, Ciro Russo, in quel di Reggio Calabria. Mentre si trovava in auto con il suo cane (poi deceduto a seguito delle ferite), il coniuge ha aperto la portiera ed ha gettato del liquido infiammabile addosso alla donna, dandole poi fuoco. Maria Antonietta è riuscita a reagire, uscendo dall’auto, gettandosi in una pozzanghera per spegnere le fiamme, e poi spogliandosi. La donna è stata quindi soccorsa e portata in ospedale, ricoverata presso il centro grandi ustionati di Bari, dove si trova ancora oggi. L’uomo è invece stato catturato nella città reggina, e condotto in carcere con accuse gravissime. Oggi il programma di Rai Uno, Storie Italiane, ha intervistato il papà di Maria Antonietta, che ha commentato il decorso medico della figlia, che sta un po’ meglio rispetto agli scorsi giorni: «E’ rinata, è ritornata la mia bambina, anche se le cose stanno andando un po’ meglio resta un momento triste, non bello, una ferita».

MARIA ANTONIETTA, BRUCIATA DALL’EX A REGGIO: LE PAROLE DEL PAPÀ

Il papà della vittima non riesce a spiegarsi una cosa del genere: «Non me ne capacito, dice, Ciro Russo per me era come un figlio, e purtroppo lo è tutt’ora, nonostante quanto sia accaduto. Non potevamo mai pensare ad una cosa del genere. Se me lo trovassi di fronte? Non gli direi nulla, purtroppo non riesco a toglierlo dal cuore, gli ho voluto bene e gliene voglio ancora ora, non so perché si sia comportato così, non c’era alcuna giustificazione per fare quello che ha fatto». Fortunatamente Maria Antonietta è una donna forte, seppur con le fragilità di chi ha vissuto una vita molto complicata e di sofferenza: «Mia figlia è combattiva – dice il papà – forte e coraggiosa, ma è anche fragile, piange dentro e non si fa vedere fuori, è debole». Attorno a lei vi è però la sua famiglia: «La ama tantissimo, ma anche l’Italia, e quello che state facendo voi è importante».

