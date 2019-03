Pietro, clochard picchiato a Soccavo/ Napoli, chi è il giovane aggressore?

Chi l’ha visto? indaga sul clochard picchiato a Soccavo, quartiere di Napoli: le identità dell’aggressore e del suo complice non sono note e il programma condotto da Federica Sciarelli prosegue la sua inchiesta. Nel video che ha sconvolto il web si vede un ragazzo che dà un calcio al senzatetto gettandolo a terra: una sequenza di cinque secondi che ha indignato l’opinione pubblica. Il clochard si chiama Pietro ed è molto noto a Soccavo: c’è chi racconta sia un medico e chi un ex professore di matematica, non ha mai dato problemi a nessuno ed è sempre molto socievole. Marco, il primo a diffondere sui social il video choc, ha raccontato: «Il video era su un gruppo Whatsapp di mamme della scuola che frequenta mia figlia, stavano facendo girare il video per capire chi fosse il responsabile, l’uomo aggredito è noto nel nostro quartiere».

CHI HA AGGREDITO PIETRO?

Non si sa quando il video sia stato girato, ma guardando le immagini è chiaro chi lo colpisce alle spalle indossa dei pantaloncini estivi e una maglietta a maniche corte. Non è la prima volta che è vittima di azioni simili, come racconta Graziella Cicoira a Chi l’ha visto?: «Ricordo di queste bande di ragazzini sui motorini che lo circondavano: magari gli tiravano il sacchetto di plastica, la bravata per provocarlo o per farlo risentire o alterare. Successivamente ho assistito a un episodio gravissimo di aggressione da parte di una baby gang: tre minorenni e un adulto con delle spranghe lo avevano circondato. Per fortuna sono sopravvenute due pattuglie dei carabinieri». Pietro è ancora in ospedale al sicuro, si sta riprendendo: i responsabili dell’aggressione non sono stati ancora identificati.

