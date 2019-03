Sissy Trovato, omicidio o suicido?/ Perizia arma: no tracce biologiche della ragazza

L’ennesima, forse, svolta sul caso Sissy Trovato viene oggi presentata e commentata a Pomeriggio 5 dalla famiglia della giovanissima agente di Polizia Carceraria morta lo scorso 12 gennaio dopo due anni e mezzo di agonia a seguito di fatti misteriosi prima di essere ritrovata ferita alla testa nell’ospedale della Giudecca di Venezia l’1 novembre 2016. Bollato subito come suicidio, la persistenza e tenacia della famiglia assieme al coraggio di alcuni avvocati potrebbe aver riaperto definitivamente il caso: la perizia sull’arma di Sissy Trovato Mazza non ha evidenziato tracce biologiche. In questo modo sembra sempre più difficile ritenere che l’agente penitenziario possa essersi sparata alla testa senza far rimanere neanche una traccia sull’arma ritrovata all’interno dell’ospedale di Venezia dove stava prestando servizio. Come riporta l’Ansa, la procura di Venezia sta per aprire un fascicolo aperto contro ignoti per istigazione al suicidio: la famiglia lo chiede a gran voce da subito ma ora, dopo gli ultimi esiti, potremmo essere davvero alla vigilia di una svolta.

ONOREVOLE CANNIZZARO “TROPPE INCONGRUENZE”

Sulla “volata” – ovvero la parte finale della canna della pistola – non sono state trovate tracce biologiche dopo che la Procura aveva ordinato una seconda perizia. È opinione condivisa sia dal perito della procura che da quello di parte della famiglia Trovato e riguarda un evento assai difficile da credere visto che il colpo è stato esploso a distanza ravvicinata: le indagini proseguono e ora sul tavolo del pm di Venezia vi è anche la perizia eseguita dagli specialisti informatici sul computer dell’agente Sissy Trovato, morta ad inizio 2019 nell’agonia più totale. Come riportava giorni fa Tg Com24, «I tecnici sono certi che sull’apparecchiatura non ci sono state manomissioni, andranno però analizzati i contenuti dell’hard disk». Secondo l’onorevole di Forza Italia Francesco Cannizzaro, in una recente iniziativa a Reggio Calabria (di dove è originaria la famiglia Trovato) «La triste storia dell’agente penitenziaro Sissy Trovato Mazza che -aggiunge- dopo aver incontrato il padre in un emozionante momento, ho deciso di chiedere una forte accelerazione alle indagini e di fare piena luce su una serie di incongruenze sospette e di conflitti di interesse all’interno della Procura competente. Una denuncia forte e senza esitazioni».

