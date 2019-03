Terry e Linda Jamison/ Chi sono le gemelle chiaroveggenti che parlano con Lady Diana

A Mattino 5 si torna a parlare di Meghan Markle ed Harry e come si potrebbe farlo se non trattando il tema caldo del momento ovvero quello legato alle due gemelle chiaroveggenti Terry e Linda Jamison che hanno dichiarato di aver parlato con Lady Diana e di avere dei messaggi proprio per le due cognate “reali”. “Mi riscalda il cuore quanto tu ed Harry apparite”, inizia così il presunto messaggio che Lady D avrebbe inviato a Meghan Markle sulla quale veglierebbe per la felicità del figlio e del futuro nipote. Secondo il Daily Star, la Duchessa avrebbe ricevuto parole di grande affetto da parte di Lady D “L’intero mondo si innamorerà di lui, sono molto contenta per voi” e ancora “assicurati di prendere del tempo per riposare” chiudendo con un avvertimento “non provare ad essere perfetta come ho fatto io, la stampa ingrandisce gli errori e tu non devi piacere a tutti, è una ricetta per la pazzia questa”.

LE PERIPEZIE DELLE GEMELLE

Ma chi sono le gemelle Terry e Linda Jamison che dicono di parlare con Lady Diana? L’ironia nello studio di Mattino 5 non manca quando si parla delle loro “profezie” ma quello che è certo è che le due gemelle erano partite come pittrici e artiste per poi diventare le famose “The Psychic Twins” e offrono i loro servizi a pagamento. Sono loro stesse che hanno rivelato il futuro e hanno contattato gli spiriti dei morti, come Lady Diana, Natalie Wood e Michael Jackson ma anche di aver previsto l’attentato alle Torri Gemelle durante un’intervista del 2 novembre 1999 al programma radiofonico Art Bell anche se i dettagli non lasciavano pensare proprio a quello che è successo. Le gemelle gestiscono un canale YouTube e nel 2016 sono “finite nei guai” per via delle loro inesattezze anche sulle elezioni che hanno visto Hillary Clinton contro Donald Trump anticipando la vittoria della prima.

