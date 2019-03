Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi. Ramy, Salvini: “Sì a cittadinanza” (26 marzo 2019)

Cambia totalmente la posizione il Ministro dell’Interno Matteo Salvini sulla concessione della cittadinanza al giovane egiziano Rami, il ragazzino che con il suo coraggio ha permesso l’intervento dei carabinieri nella tentata strage di San Donato Milanese. Oggi il titolare del Viminale ha affermato che, pur dovendo far rispettare le leggi, quest’ultime possono essere superate in casi di eccezionali atti di coraggio. Sulla vicenda interviene anche il Guardasigilli Bonafede che si dice contento del fatto che Salvini abbia cambiato idea. La concessione provocherà probabilmente una polemica, stante che anche il padre di Adam, l’altro ragazzino di origine egiziane, si è detto sorpreso che la concessione non interessi anche il suo congiunto.

Ultime notizie bollette: giù le tariffe di luce e gas

Grazie ad un inverno mite e a una decrescita delle materie prime, nel secondo trimestre dell’anno le tariffe di luce e gas dovrebbero subire una sostanziale diminuzione. Questo è quanto affermato dall’Authority per l’energia che ha stimato la diminuzione di quasi il 10% per il gas e di oltre l’8% per l’energia elettrica. Nella diminuzione influisce anche l’allineamento al ribasso delle tariffe sui mercati asiatici, un ribasso che a cascata si è spalmato sul consumo in tutto il mondo. Il risparmio per le famiglie e le imprese è stato quantificato in circa trecento euro. Soddisfazione è stata espressa dall’esecutivo, con fonti vicine al vice premier Di Maio pronte a sottolineare come questo risparmio possa essere sfruttato per alimentare il mercato del lavoro.

Con una maggioranza abbastanza forte il Parlamento Europeo ha approvato la nuova legge sul copyright. La norma prevede che i giganti del web dovranno dividere i loro profitti con i titolari dei diritti editoriali, siano essi giornalisti, scrittori, cantanti o semplici blogger. La nuova legge salva espressamente le enciclopedie online, che potranno continuare senza problemi a caricare eventuali scritti protetti da diritti d’autore. In tale contesto da evidenziare come la più famosa enciclopedia open source, Wikipedia, sia tornata da oggi pienamente operativa. L’approvazione della legge è una sconfitta per Lega e Movimento Cinque Stelle, con i parlamentari dei due schieramenti che l’avevano osteggiata fortemente.

I carabinieri di Catania hanno arrestato tre giovani per violenza sessuale di gruppo. I tre sono accusati di aver violentato una cittadina americana che da tre mesi abita nella cittadina etnea. La violenza sarebbe avvenuta il 15 marzo scorso, ma solamente sei giorni dopo gli investigatori hanno deciso di procedere al fermo dei tre. Durante l’interrogatorio di garanzia il giudice ha deciso di convalidare il fermo. Determinanti ai fini dell’inchiesta alcune immagine che i tre aggressori avevano scattato con i loro telefonini, da quest’ultimi la violenza è lampante. La ragazza è stata convinta a denunciare i tre stupratori dalla famiglia catanese nella quale da tre mesi vive come ragazza alla pari. Il sindaco di Catania ha chiesto all’avvocatura comunale la costituzione di parte civile.



