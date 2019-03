Chiara Ferragni/ Tra scarpe di Leo e gaffe, Michele Mirabella sbotta: “Non fa nulla!”

Di Chiara Ferragni e Fedez, si parla in continuazione. Nonostante il rapper spesso si arrabbi, sia con la carta stampata che con il popolo del web, per merito delle loro interazioni social, fanno emergere sempre qualche dettaglio interessante da prendere come “esempio”. Ultimamente, la fashion blogger più famosa del nostro Belpaese, ha insegnato a Leone il gesto dei Pellerossa. Il piccolo, imitandola, ha fatto impazzire il web con la clip ma, tra i commenti, quello che si è evidenziato è altro. Ed infatti, Leo indossa le Stan Smith. “Leo ha le Stan Smith e io no”, scrive una follower. E ancora: “Ha le mini Stan Smith, che amore”. Il modello mini delle Adidas, ha catturato l’attenzione degli estimatori più del resto. D’altronde, con una mamma così attenta alla moda, anche i dettagli del piccolo non sono mai dovuti al caso, scarpe comprese. Nel frattempo, proprio la moglie di Fedez ha avuto modo di raccontare ai fan anche le sue gaffe più frequenti, svelando dei particolari molto divertenti della sua quotidianità.

Le gaffe di Chiara Ferragni

Qual è una delle figuracce più ricorrenti di Chiara Ferragni? “Io chiamo spesso, per sbaglio, la tata ‘amore’”, ha raccontato la moglie di Fedez ai suoi follower. La babysitter di Leo però, non è l’unica che chiama in questo modo per errore: anche la madre, Marina Di Guardo, viene spesso appellata così. “Lei è felicissima”, ha aggiunto la Ferragni, che però ha definito “too much” queste incessanti gaffe di cui si rende protagonista. Parlando di gaffe e figuracce, Michele Mirabella di recente ospite di Caterina Balivo durante “Vieni da me”, ne ha fatta una con protagonista proprio la Ferragni. Sottoponendosi al quiz del “Quanti ne riconosci?”, ha scambiato l’influencer per Faye Dunaway. Poi, riconoscendola, si è scagliato contro di lei: “Questa è peggio di una showgirl”, ha commentato. “Non fa nulla. Ho capito, questa è un genio. Ha trovato la maniera di vivere senza lavorare. Guadagna addirittura milioni. Bravissima, il premio Nobel per la furbizia. Ed è anche una bella figliola”.

