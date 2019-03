Nasconde di avere Aids e fa sesso non protetto/ Bari, arrestato uomo Hiv-positivo

Nasconde di avere l’Aids e fa sesso non protetto con una donna. Un uomo ha avuto un rapporto sessuale non protetto con un’amica barese e solo dopo le avrebbe confidato di essere sieropositivo al virus Hiv. Per questo è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato di Bari un uomo abruzzese. È accusato di tentate lesioni gravissime. La donna, dopo aver saputo della malattia del suo partner, si è recata al Policlinico di Bari per verificare se fosse stata contagiata. Qui ha appreso di non aver contratto il virus, quindi ha deciso di non denunciare l’uomo. Ma visto che si tratta di un reato procedibile d’ufficio, i poliziotti si sono messi sulle tracce dell’uomo e, anche grazie ad una serie di accertamenti sul traffico telefonico della sua amica, lo hanno identificato e fermato, con la collaborazione del personale della Polizia abruzzese. Come riportato dall’Ansa, una volta accertato l’effettivo stato di sieropositività dell’uomo, i poliziotti lo hanno arrestato per il reato di tentate lesioni gravissime, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.

BARI, NASCONDE DI AVERE AIDS E FA SESSO NON PROTETTO

Le indagini sono state avviate dal Commissariato “Bari Nuova Carrassi” dopo che la donna si è presentata al Policlinico del capoluogo pugliese. Era in preda al panico, come riportato dall’AdnKronos, quando si è sottoposta ad alcuni esami nell’Unità operativa della Clinica di malattie infettive. Gli esiti degli esami hanno escluso un effettivo contagio. Per questo motivo la donna ha espresso l’intenzione di non denunciare l’amico, ma trattandosi di lesioni gravissime, come ipotesi di reato, gli agenti hanno proceduto d’ufficio e si sono messi sulle sue tracce. Attraverso una serie di attività tecniche e accertamenti sul traffico telefonico della vittima, si è arrivati all’identificazione dell’uomo. Quest’ultimo, nonostante la consapevolezza della sua malattia e la possibilità della trasmissione del virus dell’Aids all’amica, aveva deciso di avere rapporti sessuali non protetti con lei senza informarla del suo stato e dei rischi a cui era esposta.

