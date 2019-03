Ora legale 2019, quando e come cambia l’ora solare/ Notte 30 e 31 marzo: i vantaggi

Ora legale 2019, come e quando spostare le lancette: dopo che da parte della Commissione Europea è arrivata la proposta ufficiale di abolire l’alternanza tra l’ora legale e quella solare, con la deadline che è stata posta non più alla fine di quest’anno ma per il 2021 come stabilito dal recente voto del Parlamento UE, per milioni di italiani l’appuntamento con le lancette è fissato nella notte del prossimo weekend, ovvero tra sabato 30 e domenica 31 marzo. Infatti l’ora andrà spostata in avanti di 60 minuti concedendo un po’ di riposo extra e di godere fino al prossimo ottobre anche di un’ora di luce in più. A voler essere precisi il cambio dell’ora col ritorno alla “legale” andrebbe fatto alle 2.00 di notte, con le lancette puntate sulle 3.00 ma quello che più conta, nonostante questi aspetti oggi vengano messi in discussione, sono i vantaggi non solo a livello economico ma anche per il benessere del singolo da questa alternanza.

ORA LEGALE 2019, COME FUNZIONA: I VANTAGGI DEL PASSAGGIO DALL’ORA SOLARE

Infatti, il cambio dell’ora col ritorno alla “legale” dal prossimo 31 marzo 2019 ha dei risvolti positivi soprattutto a livello energetico e dei consumi dato che alcuni studi hanno calcolato che nel periodo compreso tra il 2004 e il 2012 l’alternanza avrebbe garantito di risparmiare oltre 6 miliardi di euro in termini di impiego dell’energia elettrica. Non solo: infatti, come accennato, gli effetti positivi di questa convenzione legata all’orario si riverbererebbero anche sul nostro organismo dato che il corpo tenderebbe a produrre un quantitativo maggiore di vitamina D; tuttavia, vi è anche in risvolto della medaglia dato che il passaggio dalla “solare” alla “legale” sottoporrebbe l’uomo a una sorta di affaticamento che alcuni equiparano a un jet-lag domestico, senza contare che in alcuni casi si può andare incontro a periodi di insonnia e spossatezza.

